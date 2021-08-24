Yeşilçam efsanesi Şener Şen’in kızına bakın görenler şaşıp kalıyor! Babasının birebir kopyası gözden uzak ama... .

Kendisi gibi oyuncu olan Sermin Hürmeriç ile 1989-1997 yılları arasında evli kalan Şener Şen'in Bengü Şen adında bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Kimsenin varlığından bile haberdar olmadığı Bengü Şen'i görenler şaşırıp kalıyor. Babasının aynısı... İşte başta Şener Şen olmak üzere ünlülerin çocukları.