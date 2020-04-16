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Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kardeşi Hercai'nin oyuncusu çıktı! Bakın o isim kim

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından biri olan Şener Şen, doğum günü dolayısıyla en çok arananlar arasında... Eşkıya, Züğürt Ağa, Çiçek Abbas, Kibar Feyzo, Tosun Paşa, Davaro, Banker Bilo, Şabanoğlu Şaban gibi hala hafızalardan silinmeyen yüzlerce filmde rol alan Şener Şen, özellikle usta oyuncu Kemal Sunal'la rol aldıkları filmlerde büyük işler ortaya çıkarmıştı. Şener Şen hakkında araştırma yapanlar Şener Şen'in kardeşinin Hercai'de rol aldığını öğrenince şaştı kaldı. Peki Hercai'de rol alan Şener Şen'in kardeşi olan o isim kim?

16.04.2020 08:30 - Son Güncelleme: 16.04.2020 08:30
Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kardeşi Hercai'nin oyuncusu çıktı! Bakın o isim kim

Şener Şen'in kardeşinin Hercai'de rol alan o isim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. İşte ünlülerin görünce hayrete düşürecek akrabalıkları.

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Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kardeşi Hercai'nin oyuncusu çıktı! Bakın o isim kim

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Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kardeşi Hercai'nin oyuncusu çıktı! Bakın o isim kim
Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kardeşi Hercai'nin oyuncusu çıktı! Bakın o isim kim

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Yeşilçam efsanesi Şener Şen'in kardeşi Hercai'nin oyuncusu çıktı! Bakın o isim kim

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