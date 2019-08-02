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Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın filmindeki hata 40 yıl sonra ortaya çıktı

Bu filmleri daha önce kaç defa izlediniz? Bir, iki, üç veya daha fazla. İzledik ama hiçbirimizi bu hataları daha önce fark etmedik. Ancak bazı dikkatli gözler bazı hataları asla kaçırmıyor. Yeşiçam'ın usta ismi merhum Kemal Sunal onlarca başrolünü oynadığı filmlerle hafızalara kazındı. Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan ve Sunal'ın 'Rıfkı' karakterini canlandırdığı 'Üç Kağıtçı' filmdeki çekim hatası görenler şaşırttı. İşte 40 yıl sonra ortaya çıkan defalarca izlediğimiz o filmdeki şaşırtıcı çekim hatası...

02.08.2019 21:45 - Son Güncelleme: 02.08.2019 21:45
Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın filmindeki hata 40 yıl sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'a damga vuran filmlerden birisi de 1977 yapımı İbo ile Güllüşah. Yine Kemal Sunal'ın başrolde oynadığı bir film.

Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın filmindeki hata 40 yıl sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alan filmdeki hatalar yıllar sonra fark edildi.

Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın filmindeki hata 40 yıl sonra ortaya çıktı

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı 1977 yapımı filmde Kemal Sunal'ın sepettekileri indirdiği sahnede sepetin altındaki bir kişinin sepeti tuttuğu kameraya yansıyor.

Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın filmindeki hata 40 yıl sonra ortaya çıktı
Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın filmindeki hata 40 yıl sonra ortaya çıktı
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