Yeşilçam efsanesi Keloğlan’ın güzel Fatma’sı bakın kim! Hep göz önündeymiş! Meğer Çiçek Taksi, Çocuklar Duymasın, Aşk-ı Memnu...
Başrolünü Rüştü Asyalı'nın üstlendiği Keloğlan Aramızda filminin güzeller güzeli Fatma'sı yıllar sonra merak konusu oldu. Yeteneğinin yanı sıra güzelliğiyle de filme damga vuran Fatma, hakkında araştırma yapanlar ünlü oyuncunun yıllar sonra Çiçek Taksi, Çocuklar Duymasın, Aşk-ı Memnu gibi fenomen yapımlarda rol aldığını duyunca ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın yıllarca televizyon ekranlarında izlediğimiz Keloğlan'ın Fatma'sı hangi oyuncu çıktı...
17.09.2022 00:46 - Son Güncelleme: 17.09.2022 00:46
Yıllar geçse de hala izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran Keloğlan filminde Fatma karakterini canlandıran oyuncu merak konusu oldu.
Keloğlan'ın Fatma'sının sırra kadem bastığını düşünenler ise fena yanıldı. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Fatma'nın Çiçek Taksi, Çocuklar Duymasın, Aşk-ı Memnu gibi fenomen yapımlarda rol alan aldığını öğrenince şaştı kaldı.
Keloğlan filminde şöhreti yakalayan Yeşilçam'ın güzeli için "Meğer yıllarca onu izlemişiz", "Onun olduğunu nasıl anlamamışız" gibi yorumlar yapıldı.