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Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu öyle bir isimle akraba çıktı ki... Öğrenenler çok şaşırdı!

Yeşilçam'ın aranan ismi, Türk sinemasının güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu, yıllar sonra ortaya çıkan gerçekle herkesi şaşkına çevirdi. Kariyeri boyunca birçok filmde rol alan Yeşilçam oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, meğer bir başka ünlü isimle de akrabaymış... İşte Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun akraba olduğu o isim ve ünlülerin şaşırtan akrabaları...

16.04.2020 09:30 - Son Güncelleme: 16.04.2020 09:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





