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Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu öyle bir isimle akraba çıktı ki... Öğrenenler çok şaşırdı!

Yeşilçam'ın aranan ismi, Türk sinemasının güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu, yıllar sonra ortaya çıkan gerçekle herkesi şaşkına çevirdi. Kariyeri boyunca birçok filmde rol alan Yeşilçam oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, meğer bir başka ünlü isimle de akrabaymış... İşte Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun akraba olduğu o isim ve ünlülerin şaşırtan akrabaları...

16.04.2020 09:30 - Son Güncelleme: 16.04.2020 09:33
Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu öyle bir isimle akraba çıktı ki... Öğrenenler çok şaşırdı!

Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu, yıllar sonra ortaya çıkan gerçekleriyle herkesi şaşkına çevirdi.

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Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu öyle bir isimle akraba çıktı ki... Öğrenenler çok şaşırdı!

Birçok filmde rol alan Yeşilçam'ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu, meğer bir ünlü isimle akrabaymış.

Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu öyle bir isimle akraba çıktı ki... Öğrenenler çok şaşırdı!

Gülşen Bubikoğlu uzun bir süredir ekranlarda görünmüyordu.

Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu öyle bir isimle akraba çıktı ki... Öğrenenler çok şaşırdı!

Film ya da dizilerden aldığı teklifleri geri çeviren Gülşen Bubikoğlu'nun özel hayatı mercek altına alındı.

Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu öyle bir isimle akraba çıktı ki... Öğrenenler çok şaşırdı!

Gülşen Bubikoğlu'nun akraba olduğu ünlü isim herkesi şaşkına çevirdi.

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