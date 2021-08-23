Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın’ın meğer bir de kızı varmış! Gören duyan inanamadı işte usta oyuncunun yıllardır görmediği kızı...
Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın'ın meğer bir de kızı varmış! 300'den fazla filmde rol alan ve sergilediği başarılı performansla gönüllere taht kuran Cüneyt Arkın, özel hayatı ile gündeme geldi. 83 yaşındaki oyuncu hakkında araştırma yapanlar Arkın'ın bir kızı olduğunu duyunca ise şaştı kaldı. Oğulları Murat Arkın ve Kaan Cüreklibatır ile sık sık sosyal medyada paylaşım yapan Arkın'ın yıllardır kızını görmediği de ortaya çıktı. İşte Cüneyt Arkın'ın iki oğlundan önce dünyaya gelen kızı Filiz...
23.08.2021 23:54
- Son Güncelleme: 24.08.2021 00:54
Gurbet Kuşlar'ı ile oyunculuk kariyerine başlayan ve Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Cüneyt Arkın, Malkoçoğlu, Battal Gazi, Kara Murat filmleriyle hafızalara kazındı.
Özel hayatıyla pek konuşulmayı sevmeyen Arkın'ın iki oğlunun yanı sıra bir kızı olduğu ortaya çıktı. Asıl mesleği doktorluk olan Cüneyt Arkın'ın oyunculuğa başlamadan önce ilk evliliğini meslektaşı Güler Mocan ile yaptığı ve Filiz adında bir kızı olduğu öğrenildi.
Ancak 1966 yılında dünyaya gelen Filiz'in doğumundan iki sene sonra Cüneyt Arkın, eşiyle boşanmış. Şimdilerde 55 yaşında olan ve Defne adından bir kızı olan Filiz Canlı ise babası Cüneyt Arkın'ı yıllarca görmemiş.