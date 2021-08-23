Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın’ın meğer bir de kızı varmış! Gören duyan inanamadı işte usta oyuncunun yıllardır görmediği kızı...

Özel hayatıyla pek konuşulmayı sevmeyen Arkın'ın iki oğlunun yanı sıra bir kızı olduğu ortaya çıktı. Asıl mesleği doktorluk olan Cüneyt Arkın'ın oyunculuğa başlamadan önce ilk evliliğini meslektaşı Güler Mocan ile yaptığı ve Filiz adında bir kızı olduğu öğrenildi.