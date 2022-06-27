Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın’ın meğer bir de kızı varmış! 50 yıldır adı var ama kendisi yok! Cüneyt Arkın'ın ilk eşinden olan kızı...
Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın'ın meğer bir de kızı varmış! 300'den fazla filmde rol alan ve sergilediği başarılı performansla gönüllere taht kuran Cüneyt Arkın, özel hayatı ile gündeme geldi. 84 yaşındaki oyuncu hakkında araştırma yapanlar Arkın'ın bir kızı olduğunu duyunca ise şaştı kaldı. Oğulları Murat Arkın ve Kaan Cüreklibatır ile sık sık sosyal medyada paylaşım yapan Arkın'ın yıllardır kızını görmediği de ortaya çıktı. İşte Cüneyt Arkın'ın iki oğlundan önce dünyaya gelen kızı Filiz...
27.06.2022 08:48 - Son Güncelleme: 27.06.2022 08:48
Babası gibi oyunculukla ilgilenen Murat Arkın, Türkiye'nin tanınan isimlerinden biri haline gelirken Cüneyt Arkın sık sık çocukları ve torunlarıyla pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.