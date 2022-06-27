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Haberler Magazin Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın’ın meğer bir de kızı varmış! 50 yıldır adı var ama kendisi yok! Cüneyt Arkın'ın ilk eşinden olan kızı...

Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın’ın meğer bir de kızı varmış! 50 yıldır adı var ama kendisi yok! Cüneyt Arkın'ın ilk eşinden olan kızı...

Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın'ın meğer bir de kızı varmış! 300'den fazla filmde rol alan ve sergilediği başarılı performansla gönüllere taht kuran Cüneyt Arkın, özel hayatı ile gündeme geldi. 84 yaşındaki oyuncu hakkında araştırma yapanlar Arkın'ın bir kızı olduğunu duyunca ise şaştı kaldı. Oğulları Murat Arkın ve Kaan Cüreklibatır ile sık sık sosyal medyada paylaşım yapan Arkın'ın yıllardır kızını görmediği de ortaya çıktı. İşte Cüneyt Arkın'ın iki oğlundan önce dünyaya gelen kızı Filiz...

27.06.2022 08:48 - Son Güncelleme: 27.06.2022 08:48
Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın’ın meğer bir de kızı varmış! 50 yıldır adı var ama kendisi yok! Cüneyt Arkın’ın ilk eşinden olan kızı...

Gurbet Kuşlar'ı ile oyunculuk kariyerine başlayan ve Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Cüneyt Arkın, Malkoçoğlu, Battal Gazi, Kara Murat filmleriyle hafızalara kazındı.

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Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın’ın meğer bir de kızı varmış! 50 yıldır adı var ama kendisi yok! Cüneyt Arkın’ın ilk eşinden olan kızı...

1972 yılında Betül Cüreklibatır ile hayatını birleştiren Arkın'ın bu evlilikten Murat ve Kaan adında iki oğlu oldu.

Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın’ın meğer bir de kızı varmış! 50 yıldır adı var ama kendisi yok! Cüneyt Arkın’ın ilk eşinden olan kızı...

Babası gibi oyunculukla ilgilenen Murat Arkın, Türkiye'nin tanınan isimlerinden biri haline gelirken Cüneyt Arkın sık sık çocukları ve torunlarıyla pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın’ın meğer bir de kızı varmış! 50 yıldır adı var ama kendisi yok! Cüneyt Arkın’ın ilk eşinden olan kızı...

Bunca zamandır 2 çocuğu olduğu bilinen Cüneyt Arkın hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.

Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın’ın meğer bir de kızı varmış! 50 yıldır adı var ama kendisi yok! Cüneyt Arkın’ın ilk eşinden olan kızı...

Özel hayatıyla pek konuşulmayı sevmeyen Arkın'ın iki oğlunun yanı sıra bir kızı olduğu ortaya çıktı.

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