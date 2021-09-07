Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın doğum gününü kutladı herkes onu konuştu! Yaşını duyan inanamadı ünlü oyuncu bakın kaç yaşında çıktı
Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın doğum gününü kutladı herkes onu konuştu! 300'den fazla filmde yer alan ve başarılı oyunculuk performansıyla kendine hayran bırakan Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyayı oldukça aktif kutlanan oyuncu, doğum gününde ailesi ile birlikte çektirdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Usta oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken Arkın'ın yaşı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte detaylar...
07.09.2021 19:05
- Son Güncelleme: 07.09.2021 19:05
Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın doğum gününü kutladı herkes onu konuştu! Yaşını duyan inanamadı ünlü oyuncu bakın kaç yaşında çıktı
Öte yandan Cüneyt Arkın'ın yaşı da merak konusu oldu. Usta oyuncunun yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.