Yeşilçam efsaneleri o gerçekle şaşırttı! Fatma Girik’in kardeşi bakın kim! Duyan inanamadı meğer Kemal Sunal ile aynı filmde...

Canlandırdığı sert, mağrur ve haksızlıklara karşı boyun eğmeyen Anadolu kadını karakterleri ile hafızalara kazınan Fatma Girik ve zaman saf, şanslı ancak iyi yürekli karakterlerin vazgeçilmez ismi Kemal Sunal'ın arasındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi.