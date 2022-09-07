Yeşilçam efsaneleri Gülşen Bubikoğlu ile Kemal Sunal o gerçekle şaşırttı! Meğer usta oyuncunun kardeşiymiş! En Büyük Şaban’ın yıldızı...

1973 yılında Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada Necla Nazır'ın ardından ikinci olan ve Yaban filmiyle Yeşilçam'a adım atan Gülşen Bubikoğlu, Tarık Akan ve Cüneyt Arkın usta isimlerle başrolü paylaştığı filmlerle Türk Sineması'na adını altın harflerle yazdırdı.