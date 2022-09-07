Yeşilçam efsaneleri Gülşen Bubikoğlu ile Kemal Sunal o gerçekle şaşırttı! Meğer usta oyuncunun kardeşiymiş! En Büyük Şaban’ın yıldızı...
Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada derece almasının ardından hayatı değişen Gülşen Bubiloğlu, Yaban filmiyle 'mehaba' dediği Yeşilçam'da fırtınalar estirdi. Özellikle Tarık Akan ve Cüneyt Arkın'la çevirdiği filmlerle hafızalara kazınan oyuncu, yeteneğinin yanı sıra güzelliğiyle de hayran bıraktı. Yeşilçam'ın bir diğer vazgeçilmez ismi Kemal Sunal da filmlerinde oynadığı iyi, saf adam rolleriyle gönülleri fethetti. Türk sinemasının iki önemli ismi Gülşen Bubikoğlu ile Kemal Sunal, arasındaki bir gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi. Kemal Sunal'ın sevilen filmi En Büyük Şaban'daki rol arkadaşının kim olduğunu ilk kez duyan inanamadı. Bakın Gülşen Bubikoğlu'nun Yeşilçam filmlerinde rol alan kardeşi kim...
07.09.2022 20:40 - Son Güncelleme: 07.09.2022 21:50
1973 yılında Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada Necla Nazır'ın ardından ikinci olan ve Yaban filmiyle Yeşilçam'a adım atan Gülşen Bubikoğlu, Tarık Akan ve Cüneyt Arkın usta isimlerle başrolü paylaştığı filmlerle Türk Sineması'na adını altın harflerle yazdırdı.
Yeşilçam'ın bir diğer vazgeçilmez ismi Kemal Sunal da filmlerinde oynadığı iyi, saf adam rolleriyle gönülleri fethederken yıllarca milyonların yüzünü güldürdü.
Türk sinemasının iki önemli ismi Gülşen Bubikoğlu ile Kemal Sunal, arasındaki bir gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi.
Kemal Sunal'ın sevilen filmi En Büyük Şaban'daki rol arkadaşının kim olduğunu ilk kez duyan inanamadı.