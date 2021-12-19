Yerli Adriana Lima yıllar sonra ortaya çıktı! Survivor’un çatık kaşlı yarışmacısı Fatmagül Fakı’nın yeni haline bakın görenler tanıyamıyor

Brezilyalı model Adriana Lima'ya benzerliği ile tanınan Fatmagül Fakı, Survivor'da adından sıkça bahsedilen isimler arasında yer alıyordu. Yarışmayla tanınan Fakı 2 yıldır aşk yaşadığı Kerem Lafçı ile 2019'da dünyaevine girmişti. Uzun süredir ortalıkta gözükmeyen eski yarışmacı yeni projesiyle ekranlara dönüyor. İnternet üzerinden yeni bir projeye başlayacağından bahseden Fakı, "Yakında Youtube üzerinden bir proje ile dönüyorum. Ünlü isimleri evcil hayvanları ile beraber ağırlayacağım bir projeye başlıyorum. Çok heyecanlıyım. İnşallah güzel olur" dedi.