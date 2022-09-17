Yeni sevgilisiyle yakalandı! Murat Dalkılıç'ın oyuncu sevdası bitmiyor! Kendisinden 16 yaş küçük güzel oyuncuyla köşe bucak kaçarken...
Sen Kapımı Çal dizisinde rol alan Sitare Akbaş ile aşk yaşayan ünlü popçu Murat Dalkılıç'ın oyuncu kadınlara olan ilgisi devam ediyor. Hande Erçel'in ardından Sitare Akbaş'a gönlünü kaptıran ünlü şarkıcı, bu ilişkide de aradığını bulamadı. Sitare Akbaş ile yolarını ayıran Murat Dalkılıç şimdi de yeni sevgilisiyle yakalandı. İşte Takvim.com.tr'ye özel Doğan Savaş'ın çektiği o görüntüler...
Murat Dalkılıç, özel hayatıyla sık sık magazin manşetlerinde yerini alıyor.Dalkılıç, Merve Boluğur'dan boşandıktan sonra oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamıştı. Hande Erçel'den ayrıldıktan hemen sonra güzel oyuncunun dizideki rol arkadaşı Sitare Akbaş'la birliktelik yaşayan ünlü popçu şimdilerde ise yeni aşka yelken açtı. Yeni sevgilisinin de oyuncu olması üzerinde sosyal medyada oyuncu sevdalısı olarak Murat Dalkılıç yeni sevgilisiyle ilk defa yakalandı. İşte Takvim.com.tr'ye özel o görüntüler...
Akbaş'la da kısa bir süre sonra ilişkisini noktalayan Yakışıklı şarkıcı Murat Dalkılıç'ın oyuncu Çağla Boz ile yeni aşka yelken açtığı öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde ise çift bğir eğlence mekanında görüntülendi. Muhabirlerin sorusuna cevap vermeyen çağla Boz taksiye binerek uzaklaştı.
İşte takvim.com.tr'ye özel Doğan Savaş'ın çektiği o görüntüler...
MURAT DALKILIÇ'IN OLAY GÖRÜNTÜLERİ | VİDEO