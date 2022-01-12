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Haberler Magazin Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş! Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere'ye kucak pozu yetmedi mayolu pozuyla düzgün fiziğini sergiledi!

Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş! Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere'ye kucak pozu yetmedi mayolu pozuyla düzgün fiziğini sergiledi!

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya karakteriyle son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Cansu Dere sonra günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri.

12.01.2022 09:31 - Son Güncelleme: 12.01.2022 09:31
Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş! Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere’ye kucak pozu yetmedi mayolu pozuyla düzgün fiziğini sergiledi!

Başrollerini Melis Sezen ve Caner Cindoruk ile üstlendiği Sadakatsiz dizisinde Asya karakterini canlandıran ünlü oyuncu Cansu Dere bir dergiye verdiği pozlarla ortalığı kasıp kavurdu. Cansu Dere, Dünya Eskrim Şampiyonu Miles Chamley Watson ile poz verdi. Eskrimin Süpermen'i olarak da anılan Miles Chamley – Watson'la olan fotoğraflar yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Sonrasında Cansu Dere'nin Miles Chamley - Watson ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Ve o çekimlerin devam fotoğrafları geldi. Hem de ne fotoğraflar.

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Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş! Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere’ye kucak pozu yetmedi mayolu pozuyla düzgün fiziğini sergiledi!

Ünlü oyuncu, bir dergi için Dünya Eskrim Şampiyonu Miles Chamley – Watson ile poz vermişti.

Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş! Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere’ye kucak pozu yetmedi mayolu pozuyla düzgün fiziğini sergiledi!

Ancak pozlar bir yana sonrasında ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş! Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere’ye kucak pozu yetmedi mayolu pozuyla düzgün fiziğini sergiledi!

İddialara göre dünya şampiyonu eskrimci Miles Chamley-Watson bir derginin çekimleri için Cansu Dere ile buluştu. Miles Chamley-Watson çekime geldiğinde Cansu Dere'den etkilenmiş.

Yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş! Sadakatsiz’in Asya’sı Cansu Dere’ye kucak pozu yetmedi mayolu pozuyla düzgün fiziğini sergiledi!

İkili çekimlerde çok iyi anlaşmış olacak ki iddialara göre iki aydır birliktelermiş. Ünlü skrimci Miles Chamley-Watson bir dönem Rihanna ile aşk yaşamıştı.

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