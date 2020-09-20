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Yeni 'James Bond' Tom Hardy mi olacak? "Doğruysa çok yakışır be Tom abi"

Daniel Craig'ten sonra 'Bond' karakterini Tom Hardy'nin canlandıracağını öne sürüldü. İngiliz oyuncu Tom Hardy'nin yeni 'James Bond' olacağına yönelik çıkan iddialar, sinemaseverleri heyecanlandırdı. Bugüne kadar Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve Daniel Craig gibi önemli isimler tarafından canlandırılan karaktere, son olarak Tom Hardy'nin hayat vereceğine ilişkin iddia sosyal medyada da gündem oldu. Yeni 'James Bond' Tom Hardy sosyal medyada olumlu karşılandı.

20.09.2020 10:04 - Son Güncelleme: 20.09.2020 10:26
Yeni 'James Bond' Tom Hardy mi olacak? Doğruysa çok yakışır be Tom abi

Tom Hardy'nin yeni 'James Bond' olacağına yönelik çıkan iddialar, sinemaseverleri heyecanlandırdı. 'James Bond' karakterini uzun süredir Daniel Craig canlandırıyordu.

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Yeni 'James Bond' Tom Hardy mi olacak? Doğruysa çok yakışır be Tom abi

Beyazperdenin fenomen serilerinden biri olan 'James Bond' hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. The Vulcan Reporter adlı sinema sitesi, Daniel Craig'ten sonra 'Bond' karakterini Tom Hardy'nin canlandıracağını öne sürdü.

Yeni 'James Bond' Tom Hardy mi olacak? Doğruysa çok yakışır be Tom abi

Bugüne kadar Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve Daniel Craig gibi önemli isimler tarafından canlandırılan karaktere, son olarak Tom Hardy'nin hayat vereceğine ilişkin iddia sosyal medyada da gündem oldu.

Bazı kullanıcılar şu yorumları yaptı:

Yeni 'James Bond' Tom Hardy mi olacak? Doğruysa çok yakışır be Tom abi

Yeni James Bond olursa kariyerinde zirve yapacak aktör.

Gönlüm Henry Cavill'dan yanaydı ama bir düşününce... Çok iyi olur be!

En sevdiğim aktörlerden biri olsa da 'James Bond'a uygun bir aktör olduğunu düşünmüyorum.

Yeni 'James Bond' oldu diyorlar. Doğruysa çok yakışır be Tom abi.

Yeni 'James Bond' Tom Hardy mi olacak? Doğruysa çok yakışır be Tom abi

TOM HARDY HAKKINDA

Tom Hardy, ressam bir anne ve yazar bir babanın çocuğu olarak 1977'de Londra'da doğdu. Küçük yaşlarda tiyatro eğitimi aldı. Bir yandan da modellik yaptı. 1998'de Find Me A Supermodel adlı yarışmayı kazandı.

Yeni 'James Bond' Tom Hardy mi olacak? Doğruysa çok yakışır be Tom abi

2001 yılındaki Kara Şahin Düştü filmiyle sinemaya adım attı. Bir yıl sonra Star Trek: Nemesis'teki Shinzon rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Saturn Ödülleri'nde aday gösterildi.

Yeni 'James Bond' Tom Hardy mi olacak? Doğruysa çok yakışır be Tom abi

En çok Bronson, Başlangıç, Uzay Yolu: Nemesis ve Warrior filmleri ile ön plana çıkmıştır. Kara Şövalye Yükseliyor filminde Bane rolü ile tanınmıştır. Tom Hardy, Mad Max: Fury Road, Inception, Venom, The Revenant gibi filmlerde canlandırdığı karakterlerle de şöhretini pekiştirdi.

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