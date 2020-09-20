Yeni 'James Bond' Tom Hardy mi olacak? "Doğruysa çok yakışır be Tom abi"
Daniel Craig'ten sonra 'Bond' karakterini Tom Hardy'nin canlandıracağını öne sürüldü. İngiliz oyuncu Tom Hardy'nin yeni 'James Bond' olacağına yönelik çıkan iddialar, sinemaseverleri heyecanlandırdı. Bugüne kadar Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve Daniel Craig gibi önemli isimler tarafından canlandırılan karaktere, son olarak Tom Hardy'nin hayat vereceğine ilişkin iddia sosyal medyada da gündem oldu. Yeni 'James Bond' Tom Hardy sosyal medyada olumlu karşılandı.
20.09.2020 10:04
- Son Güncelleme: 20.09.2020 10:26
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