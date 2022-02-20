Yeni haftaya girildi, ŞOK'ta fiyatlar yarıdan da fazla düştü! KDV indi ilave indirim geldi! 30,45'e düştü! 5 litrelik Ayçiçek yağı, bakliyat, çay...
Alışveriş yapmak için hazırlanan milyonlarca vatandaş market market yeni aktüel ürünler listesini araştırıyor. Yeni haftada ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. KDV indiriminin ardından zincir marketler de harekete geçti. ŞOK yaptığı açıklamada ''KDV indirimi devletten, ilave indirim ŞOK'tan'' ifadelerini kullandı. 1 Mart'a kadar indirimler geçerli olacak. 1 kilo Lio yağzı siyah zeytin 30,45'e, Anadolu Mutfağı pilavlık pirinç, 1 kilosu 7,90'a, 5 litrelik Evin ayçiçek yağı 108,95'e düştü. İşte ŞOK marketlerine akın ettirecek indirimli ürünlerin tam listesi....
20.02.2022 16:31 - Son Güncelleme: 20.02.2022 16:31
Beklenen aktüel ürünler kataloğu liste halinde paylaşıldı. ŞOK, KDV indiriminin ardından harekete geçti ve ilave indirimler yaptığını duyurdu. Buna göre son zamanlarda fiyatları şikayet edilen bakliyat ve gıda ürünlerinde indirimlere gidildi. Peki ŞOK'ta bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? Teknolojik aletlerden kahvaltılık ürünlere, elektronik ürünlerden temizlik ihtiyaçlarına bir çok indirim göze çarptı. İşte liste liste ŞOK'un 1 Mart'a kadar sürecek yeni indirimli ürünleri...
ŞOK YENİ HAFTA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki indirimler 19 şubat - 01 mart 2022 tarihleri arasında geçerlidir.