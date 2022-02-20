Yeni haftaya girildi, ŞOK’ta fiyatlar yarıdan da fazla düştü! KDV indi ilave indirim geldi! 30.45’e düştü! 5 litrelik ayçiçek yağı, bakliyat, çay...

Beklenen aktüel ürünler kataloğu liste halinde paylaşıldı. ŞOK, KDV indiriminin ardından harekete geçti ve ilave indirimler yaptığını duyurdu. Buna göre son zamanlarda fiyatları şikayet edilen bakliyat ve gıda ürünlerinde indirimlere gidildi. Peki ŞOK'ta bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? Teknolojik aletlerden kahvaltılık ürünlere, elektronik ürünlerden temizlik ihtiyaçlarına bir çok indirim göze çarptı. İşte liste liste ŞOK'un 1 Mart'a kadar sürecek yeni indirimli ürünleri...