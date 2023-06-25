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Haberler Magazin Yeni evli Cihan Şimşek'in nikah şahidi bakın hangi ünlü isim olmuş! Kardeşlerim'in Kadir'iydi! Halit Özgür Sarı düğün sonrası paylaştı: 'Aile'

Yeni evli Cihan Şimşek'in nikah şahidi bakın hangi ünlü isim olmuş! Kardeşlerim'in Kadir'iydi! Halit Özgür Sarı düğün sonrası paylaştı: 'Aile'

ATV'nin fenomen dizisi Kardeşlerim'in yıldız oyuncusu Cihan Şimşek 2 gün önce dünyaevine girdi. Ünlülerin akın ettiği düğünden paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Halit Özgür Sarı, Helin Kandemir, Recep Usta, Damlasu İkizoğlu, Celil Nalçakan gibi dizinin oyuncularının yanı sıra Miray Daner, Özge Kaya, Alina Boz gibi damat ve gelinin yakın arkadaşları da düğüne davetliydi. Çift İstanbul Beykoz'da organize edilen kır düğünüyle evlendi paylaşımlar durmak bilmiyor. Halit Özgür Sarı düğün sonrası paylaştı: 'Aile'

25.06.2023 16:45 - Son Güncelleme: 25.06.2023 16:45
Yeni evli Cihan Şimşek’in nikah şahidi bakın hangi ünlü isim olmuş! Kardeşlerim’in Kadir’iydi! Halit Özgür Sarı düğün sonrası paylaştı: ’Aile’

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Oğulcan karakterine hayat veren oyuncu Cihan Şimşek 10 yıldır birlikte olduğu Sinem Şimşek ile evlendi.

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Yeni evli Cihan Şimşek’in nikah şahidi bakın hangi ünlü isim olmuş! Kardeşlerim’in Kadir’iydi! Halit Özgür Sarı düğün sonrası paylaştı: ’Aile’

DÜĞÜNE ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Şimşek, 10 yıllık sevgilisiyle evleneceklerini geçtiğimiz ay duyurmuştu.

Yeni evli Cihan Şimşek’in nikah şahidi bakın hangi ünlü isim olmuş! Kardeşlerim’in Kadir’iydi! Halit Özgür Sarı düğün sonrası paylaştı: ’Aile’

Düğüne katılan isimlerin arasında Alina Boz, Miray Daner, Helin Kandemir, Yiğit Koçak, Özgü Kaya, Su Burcu Yazgı, Aslı Mavitan ve Burak Can da yer aldı.

Yeni evli Cihan Şimşek’in nikah şahidi bakın hangi ünlü isim olmuş! Kardeşlerim’in Kadir’iydi! Halit Özgür Sarı düğün sonrası paylaştı: ’Aile’

NİKAH ŞAHİDİ BAKIN KİM OLDU!

Çiftin nikah şahidi ise Alina Boz ve Burak Can oldu.

Yeni evli Cihan Şimşek’in nikah şahidi bakın hangi ünlü isim olmuş! Kardeşlerim’in Kadir’iydi! Halit Özgür Sarı düğün sonrası paylaştı: ’Aile’

Gece boyunca çılgınlar gibi eğlenen oyuncuların eğlenceli anları da sosyal medyada paylaşıldı.

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