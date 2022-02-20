Yemekteyiz'in yeni yarışmacıları sosyal medyayı salladı! Zuhal Topal kahkahaya boğuldu! Yorum yağdı! Safter Karabetça ve Batuhan Kutlusoy...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni yarışmacıları belli oldu. Bu hafta 1. gün Safter Karabetça kendi evinin mutfağında hünerlerini sergileyecek. 5 yeni yarışmacı arasında en dikkat çeken yarışmacılar Safter Karabetça ve Batuhan Kutlusoy oldu. Sosyal medyada bir hayli tanınan iki isim de aynı hafta yarışacak. Zuhal Topal'ın eğlenceli sunumuyla hafta içi her gün ekrana gelen Yemekteyiz programına damga vuran yarışmacılar sosyal medyada da çok konuşuldu. Programın İnsgram hesabından paylaşılan fragman binlerce yorum ve beğeni aldı. Özellikle Safter Karabetça ve Batuhan Kutlusoy'un hayranları beğeni yağmuruna tuttu. Peki Safter Karabetça ve Batuhan Kutlusoy kimdir? İşte yeni bölümden detaylar...
Yemekteyiz'in yeni yarışmacıları ortalığı kasıp kavurdu. Fragman yayınlandı sosyal medya yıkıldı. Sosyal medya ünlüleri Safter Karabetça ve Batuhan Kutlusoy bu hafta Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yarışıyor. Haftanın ilk gününde Safter Karabetça aşçılığını gösterecek. İnstagram'da 11,9 bin takipçisi bulunan Karabetça dövme sanatıyla uğraşıyor. Fenomen yarışmada gerginlik bu hafta yerini eğlenceye bıraktı. Kahkahalar havada uçuşuyor. Diğer yanından Astrolog Batuhan Kutlusoy'un da yarışmacılar arasında yer aldığını öğrenenler havalara uçtu. Yemekteyiz programının İnstagram hesabından paylaşılan fragmana binlerce beğeni ve yorum yapıldı.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz ile haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Yarışmacılar yemek yaparken, Zuhal Topal da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacının misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor.
116. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanla birlikte bu haftaki yarışmacılar da belli oldu. Yarışmacılar arasında en renkli kişiliğe sahip olanlar ise Safter Karabetça ve Batuhan Kutlusoy oldu.