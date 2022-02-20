Yemekteyiz'in yeni yarışmacıları sosyal medyayı salladı! Zuhal Topal kahkahaya boğuldu! Yorum yağdı! Safter Karabetça ve Batuhan Kutlusoy...

Yemekteyiz'in yeni yarışmacıları ortalığı kasıp kavurdu. Fragman yayınlandı sosyal medya yıkıldı. Sosyal medya ünlüleri Safter Karabetça ve Batuhan Kutlusoy bu hafta Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yarışıyor. Haftanın ilk gününde Safter Karabetça aşçılığını gösterecek. İnstagram'da 11,9 bin takipçisi bulunan Karabetça dövme sanatıyla uğraşıyor. Fenomen yarışmada gerginlik bu hafta yerini eğlenceye bıraktı. Kahkahalar havada uçuşuyor. Diğer yanından Astrolog Batuhan Kutlusoy'un da yarışmacılar arasında yer aldığını öğrenenler havalara uçtu. Yemekteyiz programının İnstagram hesabından paylaşılan fragmana binlerce beğeni ve yorum yapıldı.