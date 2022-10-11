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Haberler Magazin Yemekteyiz'e damga vuran anlar! Zuhal Topal kolbastı oynadı korku dolu anlar! Hem Zuhal Topal hem yarışmacı düştü! Son bölüm videosu korkuttu

Yemekteyiz'e damga vuran anlar! Zuhal Topal kolbastı oynadı korku dolu anlar! Hem Zuhal Topal hem yarışmacı düştü! Son bölüm videosu korkuttu

TV 8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının son bölümünde olanlar oldu. Ünlü sunucu Trabzon'a konok oldu, yöresel kıyafetler giydi, kolbastı oynadı, sonunda da yere düştü. Her hafta farklı 5 yarışmacının yarıştığı ve yemeklerinin puanlandığı programda kazanan kişiye 50 bin TL para ödeülü veriliyor. Bu haftaki bölüm hem eğlendirirken hem de korku dolu anlara sahne oldu. Özellikle Zuhal Topal ve bugünkü yarışmacı Esen Berk'in yere düşüşü herkesi şoke etti. İşte detaylar!

11.10.2022 16:50 - Son Güncelleme: 11.10.2022 16:50
Yemekteyiz’e damga vuran anlar! Zuhal Topal kolbastı oynadı korku dolu anlar! Hem Zuhal Topal hem yarışmacı düştü! Son bölüm videosu korkuttu

Yeni sezonda 15 bin TL olan büyük ödülü 50 bin TL'ye çıkartan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı bu hafta Trabzon'a konuk oldu.

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Yemekteyiz’e damga vuran anlar! Zuhal Topal kolbastı oynadı korku dolu anlar! Hem Zuhal Topal hem yarışmacı düştü! Son bölüm videosu korkuttu

İstanbul çekimlerinin yanı sıra bölge bölge gezmeyi hedefleyen programın Kıbrıs'tan sonraki ikinci şehir dışı ayağı Trabzon oldu.

Yemekteyiz’e damga vuran anlar! Zuhal Topal kolbastı oynadı korku dolu anlar! Hem Zuhal Topal hem yarışmacı düştü! Son bölüm videosu korkuttu

Ekranların vazgeçilmez yüzü Zuhal Topal, çekimlerin ilk gününde Trabzon meydanında "Trabzon Folklor Kulübü" ile birlikte horon tepti ve Trabzon halkının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yemekteyiz’e damga vuran anlar! Zuhal Topal kolbastı oynadı korku dolu anlar! Hem Zuhal Topal hem yarışmacı düştü! Son bölüm videosu korkuttu

Programın her bölümünde Trabzon'un farklı bir bölgesinde bulunan Topal, Sürmene'nin Yeniay köyünde çay topladı ve Hamsiköy'ün muhteşem manzarası eşliğinde meşhur Hamsiköy sütlacının tadına baktı.

Yemekteyiz’e damga vuran anlar! Zuhal Topal kolbastı oynadı korku dolu anlar! Hem Zuhal Topal hem yarışmacı düştü! Son bölüm videosu korkuttu

Doğal güzelliklerle tarihin iç içe geçtiği Trabzon'da kuymak yemeyi de ihmal etmeyen başarılı sunucu, yöresel kıyafetleri giyip kolbastı bile oynadı.

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