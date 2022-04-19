RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Yemekteyiz'de yarışmayı bırakıp hastaneye koştu! ZUHAL TOPAL'ın bayıldığı programda yarışmacı hastanelik oldu! Mutfakta yemek doğrarken...

Yemekteyiz'de yarışmayı bırakıp hastaneye koştu! ZUHAL TOPAL'ın bayıldığı programda yarışmacı hastanelik oldu! Mutfakta yemek doğrarken...

TV 8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı bu hafta 5 yeni yarışmacıyla ekranlara gelecek. 15 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olmak isteyen yarışmacılar kendi günlerinde mutfakta tüm hünerlerini sergiliyor. Bu haftaki yarışmacılardan Kenan Bey'in başına çok kötü bir şey geldi. Yemek yaptığı sırada fenalaşan Kenan Bey apar topar hastaneye koştu. Öte yandan geçtiğimiz günlerde de ünlü sunucu korkutan bir şaka yapmıştı ve herkesin yüreği ağzına gelmişti. Peki bu hafta neler oluyor? Gelin birlikte bakalım...

19.04.2022 10:05 - Son Güncelleme: 19.04.2022 10:15
Zuhal Topal’ın bayıldığı programda yarışmacı hastanelik oldu! Yemekteyiz’de yarışmayı bırakıp hastaneye koştu! Mutfakta yemek doğrarken...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni yarışmacıları belli oldu. Bu hafta 3 kadın ve 2 erkeğin yarışacağı programda yine korku dolu anlar yaşandı. Geçtiğimiz hafta programın sunucusu Zuhal Topal aniden bayılmıştı. Topal'ın yorgunluktan ve çekimlerin yoğunluğundan bitkin düştüğü iddia edilmişti. Ancak ünlü sunucu yarışmacılara ve ekibe 1 Nisan şakası yaptığını açıklamıştı. Herkes rahat bir nefes alsa da bu kez yarışmacılardan birinin başına korkunç bir şey geldi. Yarışmacı hastanelik oldu. İşte detaylar...

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Zuhal Topal’ın bayıldığı programda yarışmacı hastanelik oldu! Yemekteyiz’de yarışmayı bırakıp hastaneye koştu! Mutfakta yemek doğrarken...

''ELİMİ HİSSETMİYORUM''

Mutfakta yemek yaptığı sırada bağırmaya başlayan Kenan Bey '' Elimi hareket ettiremiyorum'' diyerek olduğu yere çöktü.

Zuhal Topal’ın bayıldığı programda yarışmacı hastanelik oldu! Yemekteyiz’de yarışmayı bırakıp hastaneye koştu! Mutfakta yemek doğrarken...

O korku dolu anlarda soğuk terler döken yarışmacı eli hissizleşmeye başlayınca ne yapacağını şaşırdı.

Zuhal Topal’ın bayıldığı programda yarışmacı hastanelik oldu! Yemekteyiz’de yarışmayı bırakıp hastaneye koştu! Mutfakta yemek doğrarken...

Mutfaktan salona geçip elinin acısının geçmesini bekleyen Kenan Bey işler yolunda gitmeyince iyice telaşlandı.

Zuhal Topal’ın bayıldığı programda yarışmacı hastanelik oldu! Yemekteyiz’de yarışmayı bırakıp hastaneye koştu! Mutfakta yemek doğrarken...

Programın ekipleri üzerineki mikrofonu çıkarttı ve yarışmacıyı hastaneye götürmek için yola çıkarttı.

Zuhal Topal’ın bayıldığı programda yarışmacı hastanelik oldu! Yemekteyiz’de yarışmayı bırakıp hastaneye koştu! Mutfakta yemek doğrarken...

Araçta da korkusu yüzüne yansıyan Kenan Bey'in eline ne olduğu henüz bilinmiyor.

Zuhal Topal’ın bayıldığı programda yarışmacı hastanelik oldu! Yemekteyiz’de yarışmayı bırakıp hastaneye koştu! Mutfakta yemek doğrarken...

İşte fragmanda yaşananlar...

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