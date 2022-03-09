Yemekteyiz'de o skandal iddia ortalığı karıştırdı! Zuhal Topal neye uğradığını şaşırdı Uğur Erdönmez... Yarışmacılar birbirlerine girdi!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programının bu haftaki yarışmacıları sosyal medyayı salladı. Özellikle yarışmacılar arasında yer alan Uğur Erdönmez masadaki sözleriyle sunucu Zuhal Topal dahil herkesi şoke etti. 33 yaşındaki Erdönmez diğer yarışmacıların bezlerindeki lekelere kadar eleştiri yapınca Zuhal Topal'ı da kızdırdı. Her yarışmacının mutfağına dadanan Erdönmez tek tek kontrol yapınca tepki aldı. Öte yandan yarışmadaki koalisyon iddiası da büyük yankı buldu. İşte dikkat çeken yarışmacı hakkında bilgiler ve Erdönmez'in programda ortalığı karıştıran sözleri...