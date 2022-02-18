Yemekteyiz programından sonra takipçi sayısını ikiye katlamıştı! Zeynep Billur Uludağ’ın estetiksiz görüntüsü sosyal medyayı salladı! Meğer komple...

TV 8'de yayınlanan Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün ekrana gelen Yemekteyiz programına bu hafta Zeynep Billur Uludağ damga vurdu. 5 gün boyunca iğnelemediği insan bırakmayan Uludağ daha 1. günde sözleriyle diğer tüm yarışmacıların radarına girdi. Öyle ki yarışmacılar Zeynep Hanım'a birlikte savaş açtı. Hal böyle olunca da kendi gününde 4 yarışmacı birden Zeynep Hanım'a cephe aldı, menüsünü yerden yere vurdu. Programın izleyicileri Zeynep Hanım'ın sözlerinin yanı sıra dış görünüşü hakkında da çok konuştu. Meğer yüzünde bir çok estetik bulunuyormuş. İşte dişli yarışmacının estetiksiz hali...