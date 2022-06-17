Yemekteyiz programında diskalifiye şoku! Zuhal Topal'ı kimse sakinleştiremedi 'Benim sınırlarımı zorlama!' Yarışmacı ile sunucu kavgaya tutuştu

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gerginlik! Programın bu haftaki en dişli yarışmacısı Esma Hanım, İsmet Bey'in yaptığı salatada soğan olduğu için yemek istemedi. Puanlama yapabilmesi için yemekten tatması gerektiğini söyleyen Zuhal Topal ise sinirlerine hakim olamadı. ''Yemek zorundasın, bu masaya gelen her şeyden tatmak zorundasın'' deyince Esman Hanım yemekten bir kaşık alıp ''Tamam mıdır?'' dedi. Bunun üzerine iyice öfkelenen ünlü sunucu ''Benim sınırlarımı zorlama'' diye çıkıştı. Gerilimin arttığı masada son olarak Esma aniden evi terk etti. İşte yaşananların detayları...