Yemekteyiz programına katıldı saç baş yoldurttu ’Her şeyin küçük...’ Verdiği cevapla Zuhal Topal’ı bile susturdu: Fesatlığa borçluyum! Zeynep Hanım...

Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı bu haftaki yeni yarışmacılarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta farklı yarışmacıların katıldığı programda 5 yarışmacıdan biri Cuma günü 15 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor. Yarışmada çoğu zaman yemekler değil yarışmacılar konuşuluyor. Bu haftada da Zeynep Billur Uludağ adlı yarışmacı haftanın en çok konuşulan yarışmacısı oldu. Görünümüyle bir hayli dikkat çeken Uludağ sert çıkışlarıyla da gözleri üzerine çekiyor. Haftanın ilk gününde tansiyon yükseldi. Zeynep Billur Uludağ'ın sataşmadığı kimse kalmadı. Peki neler oluyor?