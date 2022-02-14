Yemekteyiz programına katıldı saç baş yoldurttu 'Her şeyin küçük...' Verdiği cevapla Zuhal Topal'ı bile susturdu: Fesatlığa borçluyum! Zeynep Hanım...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programına tarihinin en iddialı yarışmacılarından biri katıldı. Bu haftaki yarışmacılar arasında yer alan Zeynep Hanım sözleriyle sık sık tartışma yarattı. Henüz haftanın 1. bölümündeki çıkışlarıyla ''Neler oluyor'' dedirtten yarışmacı, özellikle Zuhal Topal ile olan diyaloğu ile gündeme geldi. Ünlü sunucunun ''Formunu az ve sık yemeye mi borçlusun?'' sorusuna, ''Hayır, fesatlığa borçluyum'' yanıtını veren Zeynep Hanım'a Topal bile şaştı kaldı. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zeynep kimdir?
14.02.2022 16:42
- Son Güncelleme: 14.02.2022 16:42
Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı bu haftaki yeni yarışmacılarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta farklı yarışmacıların katıldığı programda 5 yarışmacıdan biri Cuma günü 15 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor. Yarışmada çoğu zaman yemekler değil yarışmacılar konuşuluyor. Bu haftada da Zeynep Billur Uludağ adlı yarışmacı haftanın en çok konuşulan yarışmacısı oldu. Görünümüyle bir hayli dikkat çeken Uludağ sert çıkışlarıyla da gözleri üzerine çekiyor. Haftanın ilk gününde tansiyon yükseldi. Zeynep Billur Uludağ'ın sataşmadığı kimse kalmadı. Peki neler oluyor?