Yemekteyiz Emre çıka çıka bakın kim çıktı Zuhal Topal bile bir adım geri kaçtı! Öye mülayim durduğuna aldanmayın! Meğer Seda Sayan'ın...
Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün TV8'de ekrana gelen Yemekteyiz programının ilk haftasına Emre Can İrkilmez damga vurdu. Programın formatı değişti. Artık yarışmacılar programın sabit belirlediği bir evde yemek yapacak. Sunum ve puanlama da yine bu evde gerçekleştirilecek. Yeni haftada öyle bir isim yarışıyor ki! Tanımayan neredeyse yok! Seda Sayan, Çağla Şikel ve daha bir çok ünlü isim ile fotoğrafları bulunuyor. Sosyal medyada Seda Sayan ile kol kola pozları çok konuşuldu. Meğer Emre Can İrkilmez tüm ünlü sunucularla haşır neşirmiş. İrkilmez'in daha önce diğer popüler yarışmalarda da yarıştığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
12.09.2022 14:20 - Son Güncelleme: 12.09.2022 14:20
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı sezon finalinin ardından yeniden ekranlarda boy göstemeye başladı. Yeni sezon yarışmacıları birbirinden dişli çıktı. Özellikle de Pazartesi günü haftanın ilk yarışmacısı olan Emre Can İrkilmez en dikkat çeken yarışmacı oldu. Seda Sayan ve Çağla Şikel gerçeği herkesi şaşırttı.
Emre Can İrkilmez daha önce Seda Sayan, Çağla Şikel gibi bir çok ünlü ismin sunduğu yarışmalarda yarışmış.