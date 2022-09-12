Yemekteyiz Emre çıka çıka bakın kim çıktı Zuhal Topal bile bir adım geri kaçtı! Öye mülayim durduğuna aldanmayın! Meğer Seda Sayan’ın...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı sezon finalinin ardından yeniden ekranlarda boy göstemeye başladı. Yeni sezon yarışmacıları birbirinden dişli çıktı. Özellikle de Pazartesi günü haftanın ilk yarışmacısı olan Emre Can İrkilmez en dikkat çeken yarışmacı oldu. Seda Sayan ve Çağla Şikel gerçeği herkesi şaşırttı.