Yemekteyiz Canan yüzüne 8 farklı estetik yaptırdığını itiraf etti hepsini tek tek saydı! Zuhal Topal şoktan şoka girdi! Paylaşımları ortaya çıktı

Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı yeni haftada yeni yarışmacılarla devam ediyor. Bu hafta 3 kadın 2 erkeğin yarıştığı programda Canan Yoldaş Yılmaz adlı yarışmacı dikkat çekti. 1. gün yarışmacısı her şeyi ile günün en çok konuşulan ismi oldu. Masaya koyduğu 2 bin liralık çiçeği ile herkesi şaşırtan Yılmaz asıl şoku yaptırdığı estetikleri sayınca yaşattı.