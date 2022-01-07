’Yemek yiyemeyince hakkınızı yedim’ Yemekteyiz Uğur’a toplu halde saldırdılar eleştirilerden kaçamadı! Zuhal Topal kavganın ortasında kaldı!

Zuhal Topal'ya Yemekteyiz programında sular durulmuyor. Her gün farklı bir yarışmacının yarıştığı programda bugün Uğur Bey marifetlerini sergilemek için mutfağa geçti. Yaptığı lahana sarması ve diğer yemeklerini beğenmeyen yarışmacılar yoğurdu ekmeğe sürüp yedi. Uğur Bey ise bu hareket üzerine ''Şu anda bugün burda hiçbir yemek yememeniz gerekiyor, o kadar hak yediniz çünkü'' deyince sinirler gerildi.