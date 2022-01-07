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Haberler Magazin 'Yemek yiyemeyince hakkınızı yedim' Yemekteyiz Uğur'a toplu halde saldırdılar eleştirilerden kaçamadı! Zuhal Topal kavganın ortasında kaldı!

'Yemek yiyemeyince hakkınızı yedim' Yemekteyiz Uğur'a toplu halde saldırdılar eleştirilerden kaçamadı! Zuhal Topal kavganın ortasında kaldı!

TV 8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni bölümünde en genç yarışmacı Uğur Bey yarıştı. Mutfaktaki tüm hünerlerini sergileyen Uğur Bey sarma sardı, tatlı yaptı ama tek bir lokmasını beğendiremedi. Yarışmacılar aç kaldıklarını söyleyerek yoğurt ekmek yediler. Uğur Bey yarışmacıların sergilediği tavır karşısında dona kaldı. Zuhal Topal ise tartışma sırasında ne yapacağını şaşırdı.

07.01.2022 08:53 - Son Güncelleme: 07.01.2022 08:53
’Yemek yiyemeyince hakkınızı yedim’ Yemekteyiz Uğur’a toplu halde saldırdılar eleştirilerden kaçamadı! Zuhal Topal kavganın ortasında kaldı!

Zuhal Topal'ya Yemekteyiz programında sular durulmuyor. Her gün farklı bir yarışmacının yarıştığı programda bugün Uğur Bey marifetlerini sergilemek için mutfağa geçti. Yaptığı lahana sarması ve diğer yemeklerini beğenmeyen yarışmacılar yoğurdu ekmeğe sürüp yedi. Uğur Bey ise bu hareket üzerine ''Şu anda bugün burda hiçbir yemek yememeniz gerekiyor, o kadar hak yediniz çünkü'' deyince sinirler gerildi.

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’Yemek yiyemeyince hakkınızı yedim’ Yemekteyiz Uğur’a toplu halde saldırdılar eleştirilerden kaçamadı! Zuhal Topal kavganın ortasında kaldı!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının 4. gününde Uğur Abdülmelik Turan yarıştı.

’Yemek yiyemeyince hakkınızı yedim’ Yemekteyiz Uğur’a toplu halde saldırdılar eleştirilerden kaçamadı! Zuhal Topal kavganın ortasında kaldı!

Genç yarışmacı menüsündeki tüm yemekleri yetiştirdi.

’Yemek yiyemeyince hakkınızı yedim’ Yemekteyiz Uğur’a toplu halde saldırdılar eleştirilerden kaçamadı! Zuhal Topal kavganın ortasında kaldı!

Diğer yarışmacıları misafir eden Turan'a ilk tepki Ovadan Şahin'den geldi.

’Yemek yiyemeyince hakkınızı yedim’ Yemekteyiz Uğur’a toplu halde saldırdılar eleştirilerden kaçamadı! Zuhal Topal kavganın ortasında kaldı!

Şahin aç kaldığına sinirlenerek, ''Zuhal Hanım ben bugün aç kalmak istemiyorum. Bu nedenle yoğurt ve ekmek yiyeceğim.'' dedi.

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