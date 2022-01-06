Yemek yerine altınlarını sergileyince herkes onu konuştu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de tabaklar kırıldı yarışmacılar çılgına döndü!

Zuhal Topal'ya Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Özlem Hanım kendi gününde tozu dumana kattı. Gaziantep'li yarışmacı güzelliğiyle övünerek hazırladığı yemeklerini diğer yarışmacılara beğendiremedi. Mutfakta yemek hazırlarken anlattıkları izleyicileri şoke etti. Gaziantep'te herkesin kendisini parmakla işaret ettiğini, güzelliğinin dillere destan olduğunu anlatan yarışmacı günün sonunda üzülen isim oldu. Yemekleri beğenilmeyen Özlem Hanım gün boyu koluna ve boynuna taktığı altınlarıyla da konuluşuldu.