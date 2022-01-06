Yemek yerine altınlarını sergileyince herkes onu konuştu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de tabaklar kırıldı yarışmacılar çılgına döndü!
Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programında yine yer yerinden oynadı. Bugünkü yarışmacı Özlem Hanım hem takılarıyla, hem de soğan ile mücadelesiyle gündem oldu. Menüsünde soğan kebabı olan Özlem Hanım'a Uğur Bey, ''Ekmek arası soğan yemiş gibi oldum'' deyince aldığı cevap karşısında şoke oldu. İşte tabakların kırıldığı, seslerin yükseldiği programın yeni bölümü hakkında dikkat çeken sahneler...
06.01.2022 12:12
- Son Güncelleme: 06.01.2022 12:13
Zuhal Topal'ya Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Özlem Hanım kendi gününde tozu dumana kattı. Gaziantep'li yarışmacı güzelliğiyle övünerek hazırladığı yemeklerini diğer yarışmacılara beğendiremedi. Mutfakta yemek hazırlarken anlattıkları izleyicileri şoke etti. Gaziantep'te herkesin kendisini parmakla işaret ettiğini, güzelliğinin dillere destan olduğunu anlatan yarışmacı günün sonunda üzülen isim oldu. Yemekleri beğenilmeyen Özlem Hanım gün boyu koluna ve boynuna taktığı altınlarıyla da konuluşuldu.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugün Özlem Hanım yarıştı. Soğan Kebabı ve menüsündeki diğer yemekleri hazırlamak için mutfağa geçen yarışmacı bir yandan yemeklerini yaptı bir yandan da kendisini ne kadar beğendiğini anlattı.