Yemek videolarıyla tanınmıştı! Taha Duymaz ile ailesinin deprem sonrası Hatay'da enkaz altında kaldığı iddia edildi
Türkiye güne depremle uyandı... Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7'lik deprem 10 ilde hissedildi. Can kaybı ve yaralı sayısı her geçen saat artarken, ülkenin dört bir yanında yardım kampanyaları başladı... Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve ailesinin enkaz altında kaldığı iddia edildi. İşte haberin detayları.
06.02.2023 15:15 - Son Güncelleme: 06.02.2023 15:15
Sosyal medyada çektiği yemek videolarıyla tanınan ve Hatay'da yaşayan Taha Duymaz'ın ailesiyle enkaz altında kaldığı öne sürüldü.
Taha Duymaz'ın kardeşi Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Taha Duymaz ve ailesinin göçük altında kaldığını belirtti.