Yeliz Yeşilmen yine hamamda! 16 yaşındaki 'gerdek gecesi travması' itirafıyla şaşkına çeviren Yeliz yarı çıplak...
Yeliz Yeşilmen yine hamamda! Aralık ayında yeni yaş gününü hamamda göbek taşı üzerinde dansöz oynatarak kutlayan Yeliz sosyal medya gündeminde. 16 yaşındaki 'gerdek gecesi travması' itirafıyla şaşkına çeviren Yeliz Yeşilmen yarı çıplak pozuyla dikkat çekti. Geçtiğimiz şubat ayında 16 yaşındayken yaşadığı travmasıyla gözyaşları içinde yüzleşen Yeliz Yeşilmen, çocukları ile birlikte hamamda keyif yaptı. Peş peşe pozlar paylaşan Yeliz kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.
YELİZ'İN HAMAM SEVDASI
Yeliz Yeşilmen yine hamamda!16 yaşındaki 'gerdek gecesi travması' itirafıyla şaşkına çeviren Yeliz yarı çıplak pozuyla gündeme bomba gibi düştü.
Yeliz Yeşilmen geçtiğimiz günlerde katıldığı programda travmasıyla yüzleşmiş, başından geçen olayları gözyaşları içinde anlatmıştı. "Babam kötü niyetle yapmadı ama evlilik olayını değiştirmek isterdim" diyen Yeşilmen yaşananları şöyle anlattı:
"Dikkat çeken bir görüntüm olduğu için, hep etrafım tarafından sarışın olmanın kötü yanlarını yaşadım. Eve mektuplar, sessiz telefonlar geliyordu. Babam da korkuyordu. İyi bir kısmetle beni baş göz etmek istedi. Görücü usulüyle, 3 gün içinde tanımadığım bir aileye verdi beni. Hayatımın en önemli travması. Okul hayatım bitti. Derslerim de iyi olduğu için babamın beni evlendirmesine akrabalarımız tepki gösterdi. Babam başıma bir şey gelmesin diye, iyi bir aileyle Almanya'ya gönderelim, dedi."
"HOCA BÜYÜYÜ BOZMAK İÇİN TOKAT ATTIRDI"
Yeliz Yeşilmen Almanya'da çok zor günler yaşadığını anlatarak "Bana annem ile babamı aratmıyorlardı. Onlar evde olamadığında gizli gizli arıyordum. Sürekli evi temizleyip, yemek yapıyordum. Eve hacılar hocalar geliyordu. Okuyup üfüyorlardı. İntihara teşebbüs edip, bileklerimi kesmişliğim var. Bir hoca tokat atarsan büyü bozulacak dediği için eşim bana tokat attı. Kendi yatak odamda uyuyamıyordum. Gelin gittiğim evde yer yatağında yatıyordum. Bana hiçbir şey talep etmediğime dair sözleşme imzalatıp Türkiye'ye yolladılar. Evliliğim 6 ay sürdü" dedi.