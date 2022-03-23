Yazı özleyen Pelin Öztekin’in bikinili paylaşımını gören bir daha baktı! En cesur haliyle poz veren Pelin sosyal medyayı salladı
Yazı özleyen Pelin Öztekin'in bikinili paylaşımını gören bir daha baktı! Tüp mide operasyonu ile 93 kilo veren ünlü oyuncu Pelin Öztekin, değişimiyle uzun süre gündem olmuştu. Fit bir görünüme kavuşan oyuncu, yaz aylarında yaptığı bikinili paylaşımlarla da sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Yazı özleyen Öztekin, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, yaz aylarına ait bikinili bir pozunu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte Pelin Öztekin'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
23.03.2022 01:52 - Son Güncelleme: 23.03.2022 01:52
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu.
Verdiği kiloların ardından fit bir görünüme kavuşan Pelin Öztekin, yaz aylarında yaptığı bikinili paylaşımlarla da sık sık magazin gündeminde yer almıştı.