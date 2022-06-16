Yavuz Bingöl'den annesi Şahsenem Bacı'nın cenaze töreninde sitem dolu sözler! Oktay Kaynarca ve Kubat da oradaydı: "Yazıklar olsun"
Yavuz Bingöl'den annesi Şahsenem Bacı'nın cenaze töreninde sitem dolu sözler geldi. "En son beni unuttu" demişti, halk ozanı annesi Şahsenem Bacı hayata veda etti. Türkiye'nin ilk halk ozanlarından olan Şahsenem Bacı, binden fazla şiiri ve 150 türküsüyle bir döneme damga vurmuştu. Sanatçı, oğlu Yavuz Bingöl'le birlikte albümlere imza atan ve yaklaşık bir yıldır Alzheimer tedavisi gören Şahsenem Bacı, geçtiğimiz ay solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bingöl'ün bir süredir tedavi gören ve kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden annesi Şahsenem Bacı'nın cenaze töreninde Oktay Kaynarca, Kubat ve Mahsun Kırmızıgül de vardı. Bingöl ise kötü gününde bir telefon dahi açmayanlara sitem etti.
16.06.2022 10:36 - Son Güncelleme: 16.06.2022 10:36
"YAZIKLAR OLSUN"
Yavuz Bingöl'den annesi Şahsenem Bacı'nın cenaze töreninde sitem dolu sözler! Oktay Kaynarca ve Kubat da oradaydı...
"En son beni unuttu" demişti halk ozanı annesi Şahsenem Bacı hayata veda etti. Şarkıcı ve oyuncu Yavuz Bingöl'ün yüreği annesi acısıyla yandı.