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Haberler Magazin Yavuz Bingöl'den annesi Şahsenem Bacı'nın cenaze töreninde sitem dolu sözler! Oktay Kaynarca ve Kubat da oradaydı: "Yazıklar olsun"

Yavuz Bingöl'den annesi Şahsenem Bacı'nın cenaze töreninde sitem dolu sözler! Oktay Kaynarca ve Kubat da oradaydı: "Yazıklar olsun"

Yavuz Bingöl'den annesi Şahsenem Bacı'nın cenaze töreninde sitem dolu sözler geldi. "En son beni unuttu" demişti, halk ozanı annesi Şahsenem Bacı hayata veda etti. Türkiye'nin ilk halk ozanlarından olan Şahsenem Bacı, binden fazla şiiri ve 150 türküsüyle bir döneme damga vurmuştu. Sanatçı, oğlu Yavuz Bingöl'le birlikte albümlere imza atan ve yaklaşık bir yıldır Alzheimer tedavisi gören Şahsenem Bacı, geçtiğimiz ay solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bingöl'ün bir süredir tedavi gören ve kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden annesi Şahsenem Bacı'nın cenaze töreninde Oktay Kaynarca, Kubat ve Mahsun Kırmızıgül de vardı. Bingöl ise kötü gününde bir telefon dahi açmayanlara sitem etti.

16.06.2022 10:36 - Son Güncelleme: 16.06.2022 10:36
Yavuz Bingöl’den annesi Şahsenem Bacı’nın cenaze töreninde sitem dolu sözler! Oktay Kaynarca ve Kubat da oradaydı: Yazıklar olsun

"YAZIKLAR OLSUN"

Yavuz Bingöl'den annesi Şahsenem Bacı'nın cenaze töreninde sitem dolu sözler! Oktay Kaynarca ve Kubat da oradaydı...

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Yavuz Bingöl’den annesi Şahsenem Bacı’nın cenaze töreninde sitem dolu sözler! Oktay Kaynarca ve Kubat da oradaydı: Yazıklar olsun

"En son beni unuttu" demişti halk ozanı annesi Şahsenem Bacı hayata veda etti. Şarkıcı ve oyuncu Yavuz Bingöl'ün yüreği annesi acısıyla yandı.

Yavuz Bingöl’den annesi Şahsenem Bacı’nın cenaze töreninde sitem dolu sözler! Oktay Kaynarca ve Kubat da oradaydı: Yazıklar olsun

79 yaşındaki halk ozanı Şahsenem Bacı yaşamını yitirdi. İstanbul'da tedavisi süren Şahsenem Bacı kalp yetmezliği ve Alzheimer hastalığı ile mücadele ediyordu.

Yavuz Bingöl’den annesi Şahsenem Bacı’nın cenaze töreninde sitem dolu sözler! Oktay Kaynarca ve Kubat da oradaydı: Yazıklar olsun

Şahsenem Bacı, yarın 15 Haziran Çarşamba saat 16.00'da İstanbul Karacaahmet Sultan Dergahı'nda düzenlenecek törenle Ayvalık'ta kızı Efsun Bingöl'ün yanına defnedilmek üzere uğurlanacak. 16 Haziran Perşembe günü ise öğle namazını müteakiben Ayvalık Küçükköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Yavuz Bingöl’den annesi Şahsenem Bacı’nın cenaze töreninde sitem dolu sözler! Oktay Kaynarca ve Kubat da oradaydı: Yazıklar olsun

Bir yıldır Alzheimer tedavisi gören Şahsenem Bacı'nın solunum yetmezliği nedeniyle Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Türkiye'nin ilk halk ozanlarından olan Şahsenem Bacı, binden fazla şiiri ve 150 türküsüyle 70'li yıllara damgasını vurmuştu.

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