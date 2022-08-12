Yatak odası pozuyla tepki alan Aleyna Tilki durmak bilmiyor! Bu kez de süper pembe minisiyle kasıp kavurdu! Görenin nutku tutuldu! 'İşte Havva Öztel'in kızı'
Magazin gündeminden hiç düşmeyen Aleyna Tilki son paylaşımı ile yine çok konuşuldu. Geçtiğimiz günlerde bir mekanda tek başına kahvaltı yaparken telefonla konuşan Tilki uyarı alınca olayı Twitter üzerinden eleştirmişti. Ardından da genç şarkıcıya haklı verenler kadar tepki verenler de olmuştu. İnstagram'da 3 milyon takipçisi bulunan 22 yaşındaki şarkıcı önceki günlerde paylaştığı iç çamaşırlı pozuyla da olay olmuştu. Ünlü isimden bu kez mini elbiseli bir paylaşım geldi.
12.08.2022 23:33 - Son Güncelleme: 12.08.2022 23:33
2016 yılında çıkardığı Cevapsız Çınlama şarkısı ile yıldızı parlayan Aleyna Tilki şimdilerde 'Diamonds' ve "Take it or leave it" şarkılarıyla çokça konuşuluyor.
Tepki çeken Aleyna Tilki'nin bu karesine kimileri "Sanatçı pozu mu bu şimdi?" , "Onu da giymeseydin" derken kimileri ise "Çok güzelsin" yorumları yapmıştı.