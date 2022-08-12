Vav TV İzle
Haberler Magazin Yatak odası pozuyla tepki alan Aleyna Tilki durmak bilmiyor! Bu kez de süper pembe minisiyle kasıp kavurdu! Görenin nutku tutuldu! 'İşte Havva Öztel'in kızı'

Yatak odası pozuyla tepki alan Aleyna Tilki durmak bilmiyor! Bu kez de süper pembe minisiyle kasıp kavurdu! Görenin nutku tutuldu! 'İşte Havva Öztel'in kızı'

Magazin gündeminden hiç düşmeyen Aleyna Tilki son paylaşımı ile yine çok konuşuldu. Geçtiğimiz günlerde bir mekanda tek başına kahvaltı yaparken telefonla konuşan Tilki uyarı alınca olayı Twitter üzerinden eleştirmişti. Ardından da genç şarkıcıya haklı verenler kadar tepki verenler de olmuştu. İnstagram'da 3 milyon takipçisi bulunan 22 yaşındaki şarkıcı önceki günlerde paylaştığı iç çamaşırlı pozuyla da olay olmuştu. Ünlü isimden bu kez mini elbiseli bir paylaşım geldi.

12.08.2022 23:33 - Son Güncelleme: 12.08.2022 23:33
Yatak odası pozuyla tepki alan Aleyna Tilki durmak bilmiyor! Bu kez de süper pembe minisiyle kasıp kavurdu! Görenin nutku tutuldu! ’İşte Havva Öztel’in kızı’

2016 yılında çıkardığı Cevapsız Çınlama şarkısı ile yıldızı parlayan Aleyna Tilki şimdilerde 'Diamonds' ve "Take it or leave it" şarkılarıyla çokça konuşuluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yatak odası pozuyla tepki alan Aleyna Tilki durmak bilmiyor! Bu kez de süper pembe minisiyle kasıp kavurdu! Görenin nutku tutuldu! ’İşte Havva Öztel’in kızı’

Sosyal medyayı da aktif kullanan ünlü ismin son olarak yatak odası pozu ortalığı karıştırmıştı.

Yatak odası pozuyla tepki alan Aleyna Tilki durmak bilmiyor! Bu kez de süper pembe minisiyle kasıp kavurdu! Görenin nutku tutuldu! ’İşte Havva Öztel’in kızı’

Tepki çeken Aleyna Tilki'nin bu karesine kimileri "Sanatçı pozu mu bu şimdi?" , "Onu da giymeseydin" derken kimileri ise "Çok güzelsin" yorumları yapmıştı.

Yatak odası pozuyla tepki alan Aleyna Tilki durmak bilmiyor! Bu kez de süper pembe minisiyle kasıp kavurdu! Görenin nutku tutuldu! ’İşte Havva Öztel’in kızı’

ALEYNA TİLKİ'DEN SÜPER MİNİ ELBİSELİ PAYLAŞIM!

22 yaşındaki genç şarkıcının son olarak süper mini elbiseli fotoğrafı yorum yağmuruna tutuldu.

Yatak odası pozuyla tepki alan Aleyna Tilki durmak bilmiyor! Bu kez de süper pembe minisiyle kasıp kavurdu! Görenin nutku tutuldu! ’İşte Havva Öztel’in kızı’

Yakın arkadaşı ile çekildiği fotoğrafı hesabında paylaşan genç şarkıcı, pembe mini elbisesi ile poz verdi.

SON DAKİKA