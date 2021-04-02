Yatak odası görüntüleri ifşa olan gelin adayı Sevgi Akiska'nın yüzü gözü tamamen değişti! Sevgilisi Birkan'la fena afişe olan Sevgi...

Bir dönemin çok konuşulan gelin adaylarından biriydi Sevgi Akiska. Evlilik hayalleriyle kimi mutluluğu buldu kimisi hayal kırıklığıyla ayrıldı. Hayal kırıklığı yaşayan üstüne bir de programdaki sevgilisi Birkan'la yatak görüntüleri ifşa olan isimlerinden biri de Sevgi Akiska'ydı. Fenomen programın geçmiş bölümlerinde Birkan ile flört eden gelin adayı sonra Çağrı Katmış'la evlendi ancak evliliği uzun sürmedi. Birkan Key ile yatak görüntüleri ifşa olan Sevgi Akiska'nın son hali şoke etti. Akiska'nın son haline "Bu nasıl değişim" yorumları yapıldı. İşte detaylar...

02.04.2021 16:42 - Son Güncelleme: 02.04.2021 16:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





