Yasmin Erbil'in 'evde tek başına' pozları olay yarattı! Mini elbisesiyle...

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini kazanıyor. Kariyerine magazin programı sunuculuğu yaparak başlayan Yasmin Erbil, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan bir isim. Yasmin Erbil, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ikinci evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'dan 2 Aralık 1995 tarihinde, İstanbul'da dünyaya gelen küçük kızıdır. 1989 yılında dünya evine giren Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar çifti, kızları Yasmin dünyaya geldikten bir yıl sonra yani 1996 yılında yollarını ayırma kararı aldılar.

18.12.2019 09:07 - Son Güncelleme: 18.12.2019 09:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





