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Yasmin Erbil'in 'evde tek başına' pozları olay yarattı! Mini elbisesiyle...

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini kazanıyor. Kariyerine magazin programı sunuculuğu yaparak başlayan Yasmin Erbil, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan bir isim. Yasmin Erbil, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ikinci evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'dan 2 Aralık 1995 tarihinde, İstanbul'da dünyaya gelen küçük kızıdır. 1989 yılında dünya evine giren Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar çifti, kızları Yasmin dünyaya geldikten bir yıl sonra yani 1996 yılında yollarını ayırma kararı aldılar.

18.12.2019 09:07 - Son Güncelleme: 18.12.2019 09:07
Yasmin Erbil'in 'evde tek başına' pozları sosyal medyaya bomba gibi düştü

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında evde tek başına kaldığı zaman yaptığı selfie'leri paylaştı paylaşımların beğeni yağdı.

Yasmin Erbil'in 'evde tek başına' pozları sosyal medyaya bomba gibi düştü

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini kazanıyor. Kariyerine magazin programı sunuculuğu yaparak başlayan Yasmin Erbil, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan bir isim.

Yasmin Erbil'in 'evde tek başına' pozları sosyal medyaya bomba gibi düştü


Takipçileriyle özel hayatına dair çok sayıda keyifli fotoğraf paylaşan Yasmin Erbil, bu defa evde yalnız kaldığında yaptığı özçekimleri paylaştı.

Yasmin Erbil'in 'evde tek başına' pozları sosyal medyaya bomba gibi düştü

200 bine yakın takipçisi olan Erbil, evinde çektiği fotoğrafları bir dönemin ünlü filmi 'Evde Tek Başına' ya göndermede bulunarak, "Home aloneculuk" notuyla paylaştı.

Yasmin Erbil'in 'evde tek başına' pozları sosyal medyaya bomba gibi düştü

Bazı takipçileri bu pozları çok beğenirken bazı takipçileri ise Erbil'in babasının hastalığı sürecindeki umursamaz paylaşımlarını eleştiride bulundu.

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