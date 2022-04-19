Yasmin Erbil sütyensiz transparan minisiyle... Mehmet Ali Erbil'in küçük kızına bakın 'yine yaptı yapacağını' dedirtiyor!
Yasmin Erbil sütyensiz transparan minisiyle sosyal medya gündeminde. Mehmet Ali Erbil'in küçük kızına bakın! Paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Yasmin Erbil, Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti. 26 yaşındaki Erbil'i görenler, 'yine yaptı yapacağını' diyor...
19.04.2022 16:45 - Son Güncelleme: 19.04.2022 16:58
Yasmin Erbil sütyensiz transparan minisiyle... Mehmet Ali Erbil'in küçük kızına bakın 'yine yaptı yapacağını' dedirtiyor!
Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımları ile sık sık adından sözYasmin Erbil kısa sürede gündem oldu.
Sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in Instagram pozlarına, "Aman Yasmin ne yapıyorsun?" , "Baba görmesin" şeklinde yorumlar yapılıyor.