Yaşıyor mu merak ediliyordu! 'Kenan'a her gün sakal tıraşı yapılıyor' 8 buçuk yıldır komada olan Kenan Işık'ı hiç böyle görmediniz! İşte hiç görülmemiş fotoğrafı...

Türk televizyon tarihinin en önemli isimlerinden Kenan Işık, 2014 yılında geçirdiği bir kaza sonucu komaya girmişti. 8 yıldır aramızda olamayan Işık'ın son durumu hakkında yakın arkadaşı açıklamalarda bulunmuştu. Ozan Zeybek, katıldığı bir televizyon programında, ''Bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor." ifadelerini kullandı. Sevenleri ünlü sunucudan güzel haber beklerken flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...