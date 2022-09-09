Yasemince’nin Sürahi Hanım’ının son haline bakın! 58 yaşındaki Yasemin Yalçın’ı şimdi kimse kızlarından ayırt edemiyor! Seda Sayan’la sınıf arkadaşıydı

Yasemin Yalçın yıllara meydan okuyor. Dizilerde canlandırdığı Gülazer, Şuayip, Sürahi Nene gibi tiplemeleriyle tanınan usta oyuncu yıllar sonra paylaşımlarıyla gündeme geldi. Bir döneme damga vuran oyuncu eşi İlyas İlbey ile aynı dizilerde birlikte rol almıştı. İşte Yasemin Yalçın ve ailesi...