Yasemince'nin Sürahi Hanım'ının son haline bakın! 58 yaşındaki Yasemin Yalçın'ı şimdi kimse kızlarından ayırt edemiyor! Seda Sayan'la sınıf arkadaşıydı
90'lı yıllarda Mahallenin Muhtarları, Yasemince, İnce İnce Yasemince gibi ondan fazla dizide rol alan Yasemin Yalçın'ı şimdi gören birdaha bakıyor. Özellikle Yasemince'e Sürahi Hanım ve İnce İnce Yasemince'de 'Kakılmış' karakteriyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu son röportajında ''Seda Sayan ile sınıf arkadaşıyız'' demişti. İşte 58 yaşındaki Yasemin Yalçın'ın son haline bakın. 2 kızı olan usta oyuncu sosyal medyada kızlarıyla sık sık paylaşımlar yapıyor. Kızları ile arkadaş gibi olan Yalçın'ın aile fotoğafları beğeni yağmuruna tutuluyor.
09.09.2022 16:06 - Son Güncelleme: 09.09.2022 16:06
Yasemin Yalçın yıllara meydan okuyor. Dizilerde canlandırdığı Gülazer, Şuayip, Sürahi Nene gibi tiplemeleriyle tanınan usta oyuncu yıllar sonra paylaşımlarıyla gündeme geldi. Bir döneme damga vuran oyuncu eşi İlyas İlbey ile aynı dizilerde birlikte rol almıştı. İşte Yasemin Yalçın ve ailesi...