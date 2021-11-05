Yasemin Özilhan spor salonunda ter döktü! O anları anbean yayınladı sosyal medyayı salladı fit hali beğeni topladı
Yasemin Özilhan spor salonunda ter döktü! İzzet Özilhan ile mutlu bir evlilik sürdüren sosyetik güzel Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Siyah büstiyeri ve mini taytıyla spor salonunda ter döken ünlü isim, o anları Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. Düzenli olarak spor yapan ve beslenmesine dikkat eden Özilhan'ın fit hali ise beğeni topladı. İşte Yasemin Özilhan'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
05.11.2021 21:10
- Son Güncelleme: 05.11.2021 21:25
2011 yılında İzzet Özilhan ile nikah masasına oturan ve evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.