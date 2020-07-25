Haberler Galeri Magazin Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan'ı manken Ezgi Öcel'in ifşası sonrası silmişti! İzzet Özilhan o beğeni için...

Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan'ı manken Ezgi Öcel'in ifşası sonrası silmişti! İzzet Özilhan o beğeni için...

Ünlü camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çiftinin 9 yıllık evliliklerinin, İzzet Özilhan'ın Ezgi Öcel isimli bir mankenin fotoğraflarını beğenmesi ile çatırdamaya başladığı iddia edilmişti. Ezgi Öcel isimli bir manken, İzzet Özilhan hakkında şoke eden bir iddiada bulunup "Yine başladı büyük fanım" notuyla İzzet Özilhan'ın kendi fotoğraflarını beğenmesini ifşa etmişti. Yasemin Özilhan'dan da yanıt gecikmedi. Yasemin Özilhan, ifşa olan eşi İzzet Özilhan'ı takipten çıktı. Yaşanan kriz sonrası Yasemin Özilhan eşini yeniden takibe aldı. Bakın yaşananlar sonrası İzzet Özilhan ne yaptı.

25.07.2020 12:22 - Son Güncelleme: 25.07.2020 12:22
Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan'ı manken Ezgi Öcel'in ifşası sonrası silmişti! İzzet Özilhan o beğeni için...

Doktorlar dizisindeki Ela karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Yasemin Özilhan, İzzet Özilhan ile evlendikten sonra ekranlara ara vermişti. 2 çocuk annesi Özilhan, eşinin sosyal medyada ifşa olması üzerine yaptığı hamle ile dikkat çekmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan'ı manken Ezgi Öcel'in ifşası sonrası silmişti! İzzet Özilhan o beğeni için...

BİR MANKEN İZZET ÖZİLHAN'I İFŞA ETTİ

Ezgi Öcel isimli bir manken, İzzet Özilhan hakkında şok bir iddiada bulundu. "Yine başladı büyük fanım" notuyla İzzet Özilhan'ın kendi fotoğraflarını beğenmesini ifşa etmesi üzerine Yasemin Özilhan'dan da yanıt gecikmedi.

Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan'ı manken Ezgi Öcel'in ifşası sonrası silmişti! İzzet Özilhan o beğeni için...

EŞİNİ TAKİPTEN ÇIKTI

Yasemin Özilhan, Ezgi Öcel isimli bir mankenin üç fotoğrafını beğendiği için iki çocuğunun babası olan 9 yıllık eşi İzzet Özilhan'ı takip etmeyi bırakmıştı. Ancak kısa süre sonra Yasemin Özilhan eşini yeniden takibe almıştı.

Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan'ı manken Ezgi Öcel'in ifşası sonrası silmişti! İzzet Özilhan o beğeni için...

Posta gazetesinde yer alan habere göre; sosyetik güzel, Ezgi Öcel'in paylaşımını arkadaşlarının vasıtasıyla öğrendi. Önce inanmayan, sonra şoke olan Yasemin Özilhan, çok üzüldü, kırıldı ve kızdı.

Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan'ı manken Ezgi Öcel'in ifşası sonrası silmişti! İzzet Özilhan o beğeni için...

Aile büyüklerinin de tekpi gösterdiği İzzet Özilhan, "Instagram'da gezerken keşfet kısmında karşıma çıktı" diyerek, eşinden özür diledi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı! İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi
Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı! İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi