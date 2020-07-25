Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan'ı manken Ezgi Öcel'in ifşası sonrası silmişti! İzzet Özilhan o beğeni için...
Ünlü camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çiftinin 9 yıllık evliliklerinin, İzzet Özilhan'ın Ezgi Öcel isimli bir mankenin fotoğraflarını beğenmesi ile çatırdamaya başladığı iddia edilmişti. Ezgi Öcel isimli bir manken, İzzet Özilhan hakkında şoke eden bir iddiada bulunup "Yine başladı büyük fanım" notuyla İzzet Özilhan'ın kendi fotoğraflarını beğenmesini ifşa etmişti. Yasemin Özilhan'dan da yanıt gecikmedi. Yasemin Özilhan, ifşa olan eşi İzzet Özilhan'ı takipten çıktı. Yaşanan kriz sonrası Yasemin Özilhan eşini yeniden takibe aldı. Bakın yaşananlar sonrası İzzet Özilhan ne yaptı.
25.07.2020 12:22
- Son Güncelleme: 25.07.2020 12:22
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