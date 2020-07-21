Yasemin Özilhan (Ergene) eşi İzzet Özilhan'ı sildi! Manken Ezgi Öcel'in ifşası evliliği bitiriyor mu?

Doktorlar dizisindeki Ela karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Yasemin Özilhan, İzzet Özilhan ile evlendikten sonra ekranlara ara vermişti. 2 çocuk annesi Özilhan, eşinin sosyal medyada ifşa olması üzerine yaptığı hamle ile dikkat çekti.