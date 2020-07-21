Yasemin Özilhan (Ergene) eşi İzzet Özilhan'ı sildi! Manken Ezgi Öcel'in ifşası evliliği bitiriyor mu?
Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Ünlü camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çiftinin 9 yıllık evlilikleri, İzzet Özilhan'ın Ezgi Öcel isimli bir mankenin fotoğraflarını beğenmesi ile çatırdamaya başladı. Ezgi Öcel isimli bir manken, İzzet Özilhan hakkında şok bir iddiada bulundu. "Yine başladı büyük fanım" notuyla İzzet Özilhan'ın kendi fotoğraflarını beğenmesini ifşa etmesi üzerine Yasemin Özilhan'dan da yanıt gecikmedi. Yasemin Özilhan, ifşa olan eşi İzzet Özilhan'ı takipten çıktı. Özilhan2ın bu hamlesi, 'evlilik bitiyor mu?' sorusunu da beraberinde getirdi.
21.07.2020 11:33
- Son Güncelleme: 21.07.2020 11:52
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