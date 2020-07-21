Haberler Galeri Magazin Yasemin Özilhan (Ergene) eşi İzzet Özilhan'ı sildi! Manken Ezgi Öcel'in ifşası evliliği bitiriyor mu?

Yasemin Özilhan (Ergene) eşi İzzet Özilhan'ı sildi! Manken Ezgi Öcel'in ifşası evliliği bitiriyor mu?

Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Ünlü camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çiftinin 9 yıllık evlilikleri, İzzet Özilhan'ın Ezgi Öcel isimli bir mankenin fotoğraflarını beğenmesi ile çatırdamaya başladı. Ezgi Öcel isimli bir manken, İzzet Özilhan hakkında şok bir iddiada bulundu. "Yine başladı büyük fanım" notuyla İzzet Özilhan'ın kendi fotoğraflarını beğenmesini ifşa etmesi üzerine Yasemin Özilhan'dan da yanıt gecikmedi. Yasemin Özilhan, ifşa olan eşi İzzet Özilhan'ı takipten çıktı. Özilhan2ın bu hamlesi, 'evlilik bitiyor mu?' sorusunu da beraberinde getirdi.

21.07.2020 11:33 - Son Güncelleme: 21.07.2020 11:52
Yasemin Özilhan Ergene eşi İzzet Özilhan'ı sildi! Manken Ezgi Öcel'in ifşası evliliği bitiriyor mu?

Doktorlar dizisindeki Ela karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Yasemin Özilhan, İzzet Özilhan ile evlendikten sonra ekranlara ara vermişti. 2 çocuk annesi Özilhan, eşinin sosyal medyada ifşa olması üzerine yaptığı hamle ile dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yasemin Özilhan Ergene eşi İzzet Özilhan'ı sildi! Manken Ezgi Öcel'in ifşası evliliği bitiriyor mu?

Ünlü camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çiftinin 9 yıllık evlilikleri, İzzet Özilhan'ın Ezgi Öcel isimli bir mankenin fotoğraflarını beğenmesi ile çatırdamaya başladı.

Yasemin Özilhan Ergene eşi İzzet Özilhan'ı sildi! Manken Ezgi Öcel'in ifşası evliliği bitiriyor mu?

BİR MANKEN İZZET ÖZİLHAN'I İFŞA ETTİ

Ezgi Öcel isimli bir manken, İzzet Özilhan hakkında şok bir iddiada bulundu. "Yine başladı büyük fanım" notuyla İzzet Özilhan'ın kendi fotoğraflarını beğenmesini ifşa etmesi üzerine Yasemin Özilhan'dan da yanıt gecikmedi.

Yasemin Özilhan Ergene eşi İzzet Özilhan'ı sildi! Manken Ezgi Öcel'in ifşası evliliği bitiriyor mu?

EŞİNİ TAKİPTEN ÇIKTI

Yasemin Özilhan, Ezgi Öcel isimli bir mankenin üç fotoğrafını beğendiği için iki çocuğunun babası olan 9 yıllık eşi İzzet Özilhan'ı takip etmeyi bıraktı.

İşte ünlülerin sevgilileri ve eşleri...

Yasemin Özilhan Ergene eşi İzzet Özilhan'ı sildi! Manken Ezgi Öcel'in ifşası evliliği bitiriyor mu?

YALÇIN HAFIZOĞLU VE SEVGİLİSİ GÜLİZ ERKUT

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Eşkıya'nın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun eşi de meğer oyuncuymuş! Meğer eşiyle aynı dizideymiş
Eşkıya'nın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun eşi de meğer oyuncuymuş! Meğer eşiyle aynı dizideymiş