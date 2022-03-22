Yasemin Allen'ın sevgilisi bakın kimmiş! Sette başladı gerçek oldu meğer sarışın güzel Yasemin gönlünü o ünlü isme kaptırmış...
Yasemin Allen'ın sevgilisi bakın kimmiş! Sette başladı gerçek oldu, meğer sarışın güzel gönlünü o ünlü isme kaptırmış... Dijital bir platformda çekilen dizide bir araya gelen Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç set arkadaşlıklarını aşka dönüştürdü. Beşiktaş'ta baş başa eğlenirken görüntülenen ünlü ikilinin aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Tolga 40, Yasemin ise 32 yaşında...
22.03.2022 15:55 - Son Güncelleme: 22.03.2022 16:01
Yasemin Allen'ın sevgilisi bakın kimmiş! Sette başladı gerçek oldu meğer sarışın güzel gönlünü o ünlü isme kaptırmış...
Dijital bir platform için çekilen bir dizide buluşan Yasemin Kay Allen ile Tolga Güleç'in sette başlayan arkadaşlığı, aşka dönüştü. İki oyuncu, geçtiğimiz ay Beşiktaş'taki bir mekanda baş başa eğlenirken görüldü.
32 yaşındaki Yasemin Kay Allen ile 40 yaşındaki Tolga Güleç, sosyal medyada da birbirlerini takip ediyor...