Yasemin Allen yatak odasından paylaştı! Bikinisiyle sere serpe uzandı o detay dikkat çekti sosyal medya onu konuştu
Yasemin Allen yatak odasından paylaştı! Ünlü oyuncu Yasemin Allen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Yatakta bikinisiyle verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sunan Allen, yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Allen'in paylaşımındaki bir detay ise çok konuşuldu. İşte hem yurt içinde hem de yurt dışında yer aldığı projelerle sık sık gündem olan oyuncunun o paylaşımı…
23.05.2021 02:12
- Son Güncelleme: 23.05.2021 02:12
Ünlü oyuncu Yasemin Allen, 854 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında bikinili yatak pozunu yayınladı. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında yer aldığı projelerle gündem olan Allen'in paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
Allen'in yatak pozu kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı. Ünlü oyuncunun iddialı pozundaki bir detay ise dikkatli sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.
Allen'in telefonla konuşmasına rağmen önünde bir cep telefonu daha olması oyuncunun takipçilerinin dikkatini çekti.
Öte yandan yatakta sere serpe uzanan Yasemin Allen'in boyu merak konusu oldu. İşte başta Yasemin Allen olmak üzere ünlü isimlerin boyları…