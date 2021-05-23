Yasemin Allen yatak odasından paylaştı! Bikinisiyle sere serpe uzandı o detay dikkat çekti sosyal medya onu konuştu

Yasemin Allen yatak odasından paylaştı! Ünlü oyuncu Yasemin Allen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Yatakta bikinisiyle verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sunan Allen, yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Allen'in paylaşımındaki bir detay ise çok konuşuldu. İşte hem yurt içinde hem de yurt dışında yer aldığı projelerle sık sık gündem olan oyuncunun o paylaşımı…

23.05.2021 02:12 - Son Güncelleme: 23.05.2021 02:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





