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Yasemin Allen Bodrum plajlarını salladı! Lacivert bikinisiyle iskelede dans etti gören dönüp bir daha baktı

Yasemin Allen Bodrum plajlarını salladı! Bodrum'da tatil yapan oyuncu Yasemin Allen, önceki gün Türkbükü'nde bir plajda sere serpe yatıp güneşlenirken görüntülendi. Güzel oyuncu akşam saatlerinde Yalıkavak'ta bulunan ünlü bir beach'e geçti. Mekan içerisinde dans edip eğlenen güzel oyuncu, denize girmek için mekanın iskelesine çıktı danslarına burada da devam etti. Yeşilçam'ın usta isimlerinden Suna Yıldızoğlu'nun kızı olan 32 yaşındaki Yasemin Kay Allen'ı gören dönüp bir daha baktı. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin 2021 yaz tatilinden görüntüler...

12.07.2021 09:05 - Son Güncelleme: 12.07.2021 09:13
Yasemin Allen Bodrum plajlarını salladı! Lacivert bikinisiyle iskelede dans etti gören dönüp bir daha baktı

YASEMİN BODRUM PLAJLARINI SALLADI!

Lacivert bikinisiyle iskelede dans eden Yasemin Allen'ı gören dönüp bir daha baktı. Yaz geldi ve magazin dünyasının ünlü isimleri tatil sezonunu açtı. Bakalım kim, nerede, neler yapıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yasemin Allen Bodrum plajlarını salladı! Lacivert bikinisiyle iskelede dans etti gören dönüp bir daha baktı

HİLAL ALTINBİLEK

"Bir Zamanlar Çukurova" adlı dizide rol alan Hilal Altınbilek önceki gün Bodrum-Bitez'deki bir plajdaydı.

Yasemin Allen Bodrum plajlarını salladı! Lacivert bikinisiyle iskelede dans etti gören dönüp bir daha baktı

Hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmeyen ünlü oyuncu, ufak bir kız çocuğuyla dakikalarca kumda oynayıp deniz keyfi yaptı.

Yasemin Allen Bodrum plajlarını salladı! Lacivert bikinisiyle iskelede dans etti gören dönüp bir daha baktı

GÖKÇE BAHADIR

Gökçe Bahadır, Bodrum tatiline devam ediyor. Ünlü oyuncu önceki gün kaldığı otelin plajında denize girerken objektife takıldı.
Kırmızı bikinisiyle tüm bakışları üzerine toplayan Bahadır, arkadaşlarıyla birlikte deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Yasemin Allen Bodrum plajlarını salladı! Lacivert bikinisiyle iskelede dans etti gören dönüp bir daha baktı

İPEK ERDEM

Ünlü oyuncu İpek Erdem,Akyaka'da arkadaşlarıyla birlikte bir partiye katıldı.