Yasemin Allen Bodrum plajlarını salladı! Lacivert bikinisiyle iskelede dans etti gören dönüp bir daha baktı

Yasemin Allen Bodrum plajlarını salladı! Bodrum'da tatil yapan oyuncu Yasemin Allen, önceki gün Türkbükü'nde bir plajda sere serpe yatıp güneşlenirken görüntülendi. Güzel oyuncu akşam saatlerinde Yalıkavak'ta bulunan ünlü bir beach'e geçti. Mekan içerisinde dans edip eğlenen güzel oyuncu, denize girmek için mekanın iskelesine çıktı danslarına burada da devam etti. Yeşilçam'ın usta isimlerinden Suna Yıldızoğlu'nun kızı olan 32 yaşındaki Yasemin Kay Allen'ı gören dönüp bir daha baktı. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin 2021 yaz tatilinden görüntüler...

12.07.2021 09:05 - Son Güncelleme: 12.07.2021 09:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





