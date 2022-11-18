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Yarışmada nişan atmıştı! Survivor şampiyonu İsmail Balaban yarışmada tanıdığı İlayda Şeker'le evleniyor! " Hiç ortak özelliğimiz yok..."

'Survivor 2021'de mücadele eden İsmail Balaban, hem parkur performansı hem de özel hayatıyla adından sıkça söz ettirmişti.Şampiyon olarak tamamladığı Survivor 2021 sırasında Gazme Atakan ile nişan atan ve uzun süre özel hayatıyla magazin gündeminde yer alan İsmail Balaban, aynı yıl fenomen yarışmada yer alan İlayda Şeker ile adadan döndükten sonra sürpriz şekilde sevgili olmuştu.Yarışmada tanışan çiftin nişan haberi geldi. İşte detaylar...

takvim.com.tr
18.11.2022 14:20 - Son Güncelleme: 18.11.2022 14:20
Yarışmada nişan atmıştı! Survivor şampiyonu İsmail Balaban yarışmada tanıdığı İlayda Şeker’le evleniyor! Hiç ortak özelliğimiz yok...

Şampiyon olarak tamamladığı Survivor 2021 sırasında Gazme Atakan ile nişan atan ve uzun süre özel hayatıyla magazin gündeminde yer alan İsmail Balaban, aynı yıl fenomen yarışmada yer alan İlayda Şeker ile adadan döndükten sonra sürpriz şekilde sevgili olmuştu. Uzun süredir aşk yaşayan ikili, nişan haberiyle dikkat çekti.

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Yarışmada nişan atmıştı! Survivor şampiyonu İsmail Balaban yarışmada tanıdığı İlayda Şeker’le evleniyor! Hiç ortak özelliğimiz yok...

İlayda Şeker'in Nevşehir'deki baba evinde düzenlenen nişan töreninde çiftin yüzüklerini Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve eşi Meltem Öztürk taktı. İkili, nişanlandıklarını sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarla duyurdu.

Yarışmada nişan atmıştı! Survivor şampiyonu İsmail Balaban yarışmada tanıdığı İlayda Şeker’le evleniyor! Hiç ortak özelliğimiz yok...

"BİR TANE BİLE ORTAK ÖZELLİĞİMİZ YOK"

Aktif şekilde kullandığı Instagram hesabında sevgilisi ile verdiği pozları paylaşan Survivor İlayda, geçtiğimiz aylarda takipçilerinin sorularını yanıtlamıştı.Şeker, "Üç ortak özelliğiniz?" sorusuna, "Allah seni inandırsın, bir tane bile ortak özelliğimiz yok" yanıtını vermişti.

Yarışmada nişan atmıştı! Survivor şampiyonu İsmail Balaban yarışmada tanıdığı İlayda Şeker’le evleniyor! Hiç ortak özelliğimiz yok...

Bir takipçisinden gelen "Ne zaman başladı? Hiç fark etmedik" sorusunu da yanıtsız bırakmayan İlayda Şeker, "Biz de anlayamadık. Elmalı güreşlerine gelmiştim oysa ki" ifadelerini kullanmıştı.

Yarışmada nişan atmıştı! Survivor şampiyonu İsmail Balaban yarışmada tanıdığı İlayda Şeker’le evleniyor! Hiç ortak özelliğimiz yok...

"HAYATIN ANLAMI İSMAİL BALABAN"

28 yaşındaki İlayda, "Hayatın anlamı size ne ifade ediyor?" sorusuna, İsmail Balaban'ın fotoğrafını koyup "İsmail" yazmıştı.

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