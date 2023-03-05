Yargı'nın Pars savcısı Mehmet Yılmaz Ak hastalığıyla kahretti! 37 yaşındaki oyuncudan üzen açıklama: "Üzülerek ayrılıyorum..."

SAVCI PARS KARAKTERİNE VEDA...

Mehmet Yılmaz Ak Instagram hesabından bir yazı paylaşarak diziden ayrıldığını duyurdu: "Çok severek başladığım ve hala ilk günkü heyecanımla devam ettiğim, hayatımda ve kariyerimdeki etkisini hiçbir zaman unutmayacağım "YARGI" projesinden erken ayrılmak durumunda kaldığımı üzülerek belirtmek isterim. Ülke olarak hepimizi derinden etkileyen deprem ve sonrası süreçte, zor günler geçiren ailem ve sevdiklerimin her anlamda yanında olabilmek adına aldığım bu kararı anlayış ve saygıyla karşılayan, iki sezondur beraber çalıştığım ay Yapım ailesine ve tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkürlerimi sunarım"