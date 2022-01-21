Yargı'nın kızıl afeti onun izinden gitmişti... Başak Gümülcinelioğlu ablasını 'canımın kıymetli yarısı' notuyla paylaştı yorum yağmuruna tutuldu
Yargı'nın kızıl afeti onun izinden gitmişti... Başak Gümülcinelioğlu ablasını 'canımın kıymetli yarısı' notuyla paylaştı, abla - kardeş sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Yargı dizisinde Engin'in katil şüphelilerinin arasında bulunan, Savcı Pars'ın kardeşi Hakime Neva sosyal medyada ilgi çekiyor. Güzelliğiyle ve iddialı pozlarıyla beğeni toplayan Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun ablasına bakın...
21.01.2022 11:33
- Son Güncelleme: 21.01.2022 11:40
22 Ekim 1991 tarihinde dünyaya gelen Başak Gümülcinelioğlu, birçok farklı ülkede yaz okullarına katılarak ilk oyunculuk deneyimini ABD'de gerçekleştirdi. Mimar olan ablasının izinden giderek Bahçeşehir Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi'ni bitiren Gümülcinelioğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde yüksek lisans yaptı.
Ablasının izinden giden güzel oyuncu sosyal medya paylaşımında ablasına da yer verdi. Ablası Deniz ile pozunu paylaşan Yargı'nın Neva'sı Başak Gümücinelioğlu paylaşımında "Canımın kıymetli yarısı" notunu düştü.