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Haberler Magazin Yargı'nın kızıl afeti onun izinden gitmişti... Başak Gümülcinelioğlu ablasını 'canımın kıymetli yarısı' notuyla paylaştı yorum yağmuruna tutuldu

Yargı'nın kızıl afeti onun izinden gitmişti... Başak Gümülcinelioğlu ablasını 'canımın kıymetli yarısı' notuyla paylaştı yorum yağmuruna tutuldu

Yargı'nın kızıl afeti onun izinden gitmişti... Başak Gümülcinelioğlu ablasını 'canımın kıymetli yarısı' notuyla paylaştı, abla - kardeş sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Yargı dizisinde Engin'in katil şüphelilerinin arasında bulunan, Savcı Pars'ın kardeşi Hakime Neva sosyal medyada ilgi çekiyor. Güzelliğiyle ve iddialı pozlarıyla beğeni toplayan Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu'nun ablasına bakın...

21.01.2022 11:33 - Son Güncelleme: 21.01.2022 11:40
Yargı’nın kızıl afeti onun izinden gitmişti... Başak Gümücinelioğlu ablasını ’canımın kıymetli yarısı’ notuyla paylaştı yorum yağmuruna tutuldu

Yargı'nın kızıl afeti onun izinden gitmişti... Başak Gümülcinelioğlu ablasını 'canımın kıymetli yarısı' notuyla paylaştı, ikili yorum yağmuruna tutuldu.

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Yargı’nın kızıl afeti onun izinden gitmişti... Başak Gümücinelioğlu ablasını ’canımın kıymetli yarısı’ notuyla paylaştı yorum yağmuruna tutuldu

Yargı'da canlandırdığı Hakime Neva karakteriyle yıldızı daha da parlayan güzel oyuncu Başak Gümülcinelioğlu merak ediliyor. Yargı son bölümde Engin'i öldürebilecek isimler arasında yer alan Neva sosyal medyada gündem oldu.

Yargı’nın kızıl afeti onun izinden gitmişti... Başak Gümücinelioğlu ablasını ’canımın kıymetli yarısı’ notuyla paylaştı yorum yağmuruna tutuldu

22 Ekim 1991 tarihinde dünyaya gelen Başak Gümülcinelioğlu, birçok farklı ülkede yaz okullarına katılarak ilk oyunculuk deneyimini ABD'de gerçekleştirdi. Mimar olan ablasının izinden giderek Bahçeşehir Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi'ni bitiren Gümülcinelioğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde yüksek lisans yaptı.

Yargı’nın kızıl afeti onun izinden gitmişti... Başak Gümücinelioğlu ablasını ’canımın kıymetli yarısı’ notuyla paylaştı yorum yağmuruna tutuldu

Ablasının izinden giden güzel oyuncu sosyal medya paylaşımında ablasına da yer verdi. Ablası Deniz ile pozunu paylaşan Yargı'nın Neva'sı Başak Gümücinelioğlu paylaşımında "Canımın kıymetli yarısı" notunu düştü.

Yargı’nın kızıl afeti onun izinden gitmişti... Başak Gümücinelioğlu ablasını ’canımın kıymetli yarısı’ notuyla paylaştı yorum yağmuruna tutuldu

Birbirlerine benzerlikleriyle dikkat çeken ikiliye beğeni yağdı. Abla kardeşin pozuna "İkiz gibisiniz" yorumları yağdı. İşte başta Başak olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...

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