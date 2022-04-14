RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Yargı'nın aşk adamı Kaan Urgancıoğlu kardeşi Can ile pozunu paylaşınca olanlar oldu: "Hangisi Kaan?"

Yargı'nın aşk adamı Kaan Urgancıoğlu kardeşi Can ile pozunu paylaşınca olanlar oldu: "Hangisi Kaan?"

Yargı'nın aşk adamı Kaan Urgancıoğlu kardeşi Can ile pozunu paylaşınca olanlar oldu. Abi - kardeşi görenler ayırt etmekte zorlanıyor... Yargı dizisinde Ilgaz karakterini canlandıran Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can'ı görenler gözlerine inanamıyor. Urgancıoğlu'nun kardeşiyle olan son fotoğrafını görenler ''Hangisi Kaan'' yorumunu yaptı.

14.04.2022 11:34 - Son Güncelleme: 14.04.2022 11:37
Yargı’nın aşk adamı Kaan Urgancıoğlu kardeşi Can ile pozunu paylaşınca olanlar oldu: Hangisi Kaan?

"HANGİSİ KAAN?"

Yargı'nın aşk adamı Kaan Urgancıoğlu kardeşi Can ile pozunu paylaşınca olanlar oldu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yargı’nın aşk adamı Kaan Urgancıoğlu kardeşi Can ile pozunu paylaşınca olanlar oldu: Hangisi Kaan?

AŞK ADAMIN KARDEŞİ KENDİSİNİN AYNISI!

Partneri Pınar Deniz ile gündemden düşmeyen Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi de tanıdık çıktı. Abisi ile benzerliğiyle herkesi şaşırtan Can Urgancıoğlu, meğer abisiyle aynı dizide rol almış! Abi - kardeşi görenler ayırt edemiyor...

Yargı’nın aşk adamı Kaan Urgancıoğlu kardeşi Can ile pozunu paylaşınca olanlar oldu: Hangisi Kaan?

Yargı dizisinin Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu dizideki başarısının yanında özel hayatıyla da gündem olan ve merak edilen bir oyuncu. Pınar Deniz ile başrolü paylaşan Kaan Urgancıoğlu sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Kaan Urgancıoğlu son olarak kardeşini paylaştı.

Yargı’nın aşk adamı Kaan Urgancıoğlu kardeşi Can ile pozunu paylaşınca olanlar oldu: Hangisi Kaan?

40 yaşındaki Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can'ı görenler ise abi - kardeşin benzerliklerine şaştı kaldı.

Yargı’nın aşk adamı Kaan Urgancıoğlu kardeşi Can ile pozunu paylaşınca olanlar oldu: Hangisi Kaan?

İşte başta Kaan olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...

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