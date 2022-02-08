Yargı oyuncu kadrosuna dahil olan Şükran Ovalı’dan peş peşe ortalığı sallayan kareler! Caner Erkin eşini yorumsuz bırakmadı

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan sevilen oyuncu Şükran Ovalı, Yargı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. İzleyici karşısına 'Derya' karakteriyle çıkmaya hazırlanan Ovalı'nın karakteri ve hikayenin seyrini nasıl değiştireceği merak konusu haline geldi.