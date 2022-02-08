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Haberler Magazin Yargı oyuncu kadrosuna dahil olan Şükran Ovalı'dan peş peşe ortalığı sallayan kareler! Caner Erkin eşini yorumsuz bırakmadı

Yargı oyuncu kadrosuna dahil olan Şükran Ovalı'dan peş peşe ortalığı sallayan kareler! Caner Erkin eşini yorumsuz bırakmadı

Yargı oyuncu kadrosuna dahil olan Şükran Ovalı'dan peş peşe ortalığı sallayan kareler! 1985 yılında İzmir Eşrefpaşa'da dünyaya gelen Şükran Ovalı, 2 Ocak 2017 tarihinde Roma'dan futbolcu Caner Erkin ile dünyaevine girdi. Mihran Ela adında bir kızları bulunan çift sosyal medya gündeminde. Yargı dizisi oyuncu kadrosuna 'Derya' karakteri ile dahil olan Şükran Ovalı Instagram pozları ile adından söz ettirdi. 33 yaşındaki Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı'nın balkon pozlarına kayıtsız kalmadı, yorum yaptı.

08.02.2022 15:34 - Son Güncelleme: 08.02.2022 15:44
Yargı oyuncu kadrosuna dahil olan Şükran Ovalı’dan peş peşe ortalığı sallayan kareler! Caner Erkin eşini yorumsuz bırakmadı

Yargı oyuncu kadrosuna dahil olan Şükran Ovalı'dan peş peşe ortalığı sallayan kareler geldi, ünlü futbolcu Caner Erkin eşini yorumsuz bırakmadı...

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Yargı oyuncu kadrosuna dahil olan Şükran Ovalı’dan peş peşe ortalığı sallayan kareler! Caner Erkin eşini yorumsuz bırakmadı

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan sevilen oyuncu Şükran Ovalı, Yargı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. İzleyici karşısına 'Derya' karakteriyle çıkmaya hazırlanan Ovalı'nın karakteri ve hikayenin seyrini nasıl değiştireceği merak konusu haline geldi.

Yargı oyuncu kadrosuna dahil olan Şükran Ovalı’dan peş peşe ortalığı sallayan kareler! Caner Erkin eşini yorumsuz bırakmadı

2017 yılında Caner Erkin ile dünyaevine giren Şükran Ovalı, 'Derya' karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yargı oyuncu kadrosuna dahil olan Şükran Ovalı’dan peş peşe ortalığı sallayan kareler! Caner Erkin eşini yorumsuz bırakmadı

Mihran Ela adında ir kız evladı olan 36 yaşındaki Şükran Ovalı Instagram'dan yayınladığı peş peşe balkon pozları ile dikkatleri üzerine çekti.

Yargı oyuncu kadrosuna dahil olan Şükran Ovalı’dan peş peşe ortalığı sallayan kareler! Caner Erkin eşini yorumsuz bırakmadı

Şükran Ovalı'nın Instagram footğraflarını gören eşi Caner Erkin, "Sevgilim" yorumunu yapmadan geçmedi.

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