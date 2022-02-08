Yargı oyuncu kadrosuna dahil olan Şükran Ovalı'dan peş peşe ortalığı sallayan kareler! Caner Erkin eşini yorumsuz bırakmadı
Yargı oyuncu kadrosuna dahil olan Şükran Ovalı'dan peş peşe ortalığı sallayan kareler! 1985 yılında İzmir Eşrefpaşa'da dünyaya gelen Şükran Ovalı, 2 Ocak 2017 tarihinde Roma'dan futbolcu Caner Erkin ile dünyaevine girdi. Mihran Ela adında bir kızları bulunan çift sosyal medya gündeminde. Yargı dizisi oyuncu kadrosuna 'Derya' karakteri ile dahil olan Şükran Ovalı Instagram pozları ile adından söz ettirdi. 33 yaşındaki Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı'nın balkon pozlarına kayıtsız kalmadı, yorum yaptı.
Yargı oyuncu kadrosuna dahil olan Şükran Ovalı'dan peş peşe ortalığı sallayan kareler geldi, ünlü futbolcu Caner Erkin eşini yorumsuz bırakmadı...
Uzun zamandır ekranlardan uzak olan sevilen oyuncu Şükran Ovalı, Yargı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. İzleyici karşısına 'Derya' karakteriyle çıkmaya hazırlanan Ovalı'nın karakteri ve hikayenin seyrini nasıl değiştireceği merak konusu haline geldi.
2017 yılında Caner Erkin ile dünyaevine giren Şükran Ovalı, 'Derya' karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Mihran Ela adında ir kız evladı olan 36 yaşındaki Şükran Ovalı Instagram'dan yayınladığı peş peşe balkon pozları ile dikkatleri üzerine çekti.
Şükran Ovalı'nın Instagram footğraflarını gören eşi Caner Erkin, "Sevgilim" yorumunu yapmadan geçmedi.