Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel 4'ledi! 4.çocuğuna bakın hangi adı verdi! İlk çocuğu herkes tarafından merak edilen Tolga...
Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'den müjdeli haber geldi. Oyunculuğu bırakan Tolga Karel ABD'ye yerleşmesinin ardından tır şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Bir süre önce babasını kaybederek büyük bir acı yaşayan Tolga Karel, 4.kez baba oldu. Amerikalı eşi Sarah Scott'tan olan üçüncü çocuğunun müjdeli haberini sosyal medyada duyuran Karel bakın oğluna hangi adı verdi.
28.05.2022 09:49 - Son Güncelleme: 28.05.2022 09:49
'Yaprak Dökümü' dizisinde 'Oğuz' karakterine hayat veren Tolga Karel, her şeyi ardında bırakarak Amerika'ya gitmişti. Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı.
Eşi Sarah Scott'ın iki buçuk aylık aylık hamile olduğunu açıklayan Karel, "Şu an cinsiyet belli değil. Hanımla çok güzel çocuklar yapıyoruz niye duralım ki dedik" ifadelerini kullandı.