Vav TV İzle
Haberler Magazin Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel 4'ledi! 4.çocuğuna bakın hangi adı verdi! İlk çocuğu herkes tarafından merak edilen Tolga...

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel 4'ledi! 4.çocuğuna bakın hangi adı verdi! İlk çocuğu herkes tarafından merak edilen Tolga...

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'den müjdeli haber geldi. Oyunculuğu bırakan Tolga Karel ABD'ye yerleşmesinin ardından tır şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Bir süre önce babasını kaybederek büyük bir acı yaşayan Tolga Karel, 4.kez baba oldu. Amerikalı eşi Sarah Scott'tan olan üçüncü çocuğunun müjdeli haberini sosyal medyada duyuran Karel bakın oğluna hangi adı verdi.

28.05.2022 09:49 - Son Güncelleme: 28.05.2022 09:49
Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel 4’ledi! 4.çocuğuna bakın hangi adı verdi! İlk çocuğu herkes tarafından merak edilen Tolga...

'Yaprak Dökümü' dizisinde 'Oğuz' karakterine hayat veren Tolga Karel, her şeyi ardında bırakarak Amerika'ya gitmişti. Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel 4’ledi! 4.çocuğuna bakın hangi adı verdi! İlk çocuğu herkes tarafından merak edilen Tolga...

Verdiği röportajlarda "Çok yakında şahane bir atılıma girmiş olacağım 80 dolarla başladığım bu serüvenin iki yıl içinde hangi boyuta geldiğini açıklayacağım" diyen ünlü oyuncu, önce evini aldı ardından da Amerika'da şirket kurmuştu.

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel 4’ledi! 4.çocuğuna bakın hangi adı verdi! İlk çocuğu herkes tarafından merak edilen Tolga...

BABA OLACAĞINI DUYURMUŞTU

Ailesiyle birlikte Florida'ya yerleşen eski oyuncu, geçtiğimiz aylarda tv8 ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına telefonla bağlandı. Evliliğinin güzel devam ettiğini söyleyen oyuncu, dördüncü kez baba olacağını duyurmuştu.

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel 4’ledi! 4.çocuğuna bakın hangi adı verdi! İlk çocuğu herkes tarafından merak edilen Tolga...

Eşi Sarah Scott'ın iki buçuk aylık aylık hamile olduğunu açıklayan Karel, "Şu an cinsiyet belli değil. Hanımla çok güzel çocuklar yapıyoruz niye duralım ki dedik" ifadelerini kullandı.

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel 4’ledi! 4.çocuğuna bakın hangi adı verdi! İlk çocuğu herkes tarafından merak edilen Tolga...

DÖRDÜNCÜ BEBEKLERİNİ KUCAKLARINA ALDILAR

Karel'in eşi doğum yaptı ve çiftin bir oğulları oldu. Karel, mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Yeni doğan bebeğine babasının adını verdi.

SON DAKİKA