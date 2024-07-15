Yaprak Dökümü'nün minik Ayşe'si artık 23 yaşında... Fahriye Evcen ve Gökçe Bahadır'ın kardeşiydi Şebnem Ceceli'nin son hali parmak ısırttı: 'Esmer güzeli'

1 "Yaprak Dökümü", aradan geçen yıllara rağmen etkisini kaybetmiyor. Dizinin oyuncuları da zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de, dizide canlandırdığı "Ayşe" karakteriyle hafızalara kazınan Şebnem Ceceli...

2 Dizide canlandırdığı Ayşe karakteriyle hafızalara kazınan Şebnem Ceceli, o zamanlar daha küçük bir çocuktu. Şimdilerde 23 yaşına gelen Ceceli, tam bir esmer güzeli oldu.